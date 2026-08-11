Μόλις χθες, δύο Γαλλίδες πελάτισσες του Petassos Travel έχασαν τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δασική περιοχή του Αγίου Νικολάου, ενώ ακολουθούσαν υφιστάμενη σηματοδοτημένη διαδρομή.

Μόλις ενημερωθήκαμε για το περιστατικό, επικοινώνησα με την Ομάδα Διάσωσης Κρήτης – Παράρτημα Αγίου Νικολάου. Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακά άμεση. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο ξεκίνησε η συλλογή πληροφοριών, η επικοινωνία μαζί μας και η προετοιμασία για πιθανή μετάβαση στην περιοχή.

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι ο τρόπος λειτουργίας των ανθρώπων αυτών: ψυχραιμία, γνώση, επιχειρησιακή επάρκεια και επαγγελματισμός, παρότι πρόκειται για εθελοντές που διαθέτουν χρόνο, εκπαίδευση και προσωπικούς πόρους χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα. Ενδεικτικό της στάσης τους είναι ότι, παρότι ήταν δική μας επιθυμία να τους ευχαριστήσουμε ονομαστικά, οι ίδιοι δεν θέλησαν καν να αναφερθούν τα ονόματά τους.

Για όσους δραστηριοποιούμαστε στον τουρισμό και στέλνουμε καθημερινά επισκέπτες να γνωρίσουν την ενδοχώρα, τα βουνά και τα μονοπάτια της Κρήτης, η ύπαρξη αξιόπιστων μηχανισμών διάσωσης δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι βασική προϋπόθεση ασφάλειας τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες του νησιού.

Εδώ, όμως, προκύπτει

και ένα ευρύτερο ζήτημα

Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι υπάρχουν εθελοντικές ομάδες με τέτοιο επίπεδο οργάνωσης. Δεν θα έπρεπε, όμως, να θεωρούμε αυτονόητο ότι οι εθελοντές καλούνται να καλύπτουν κενά που δημιουργούνται από την υποστελέχωση και τις μεγάλες πιέσεις που δέχεται ο κρατικός μηχανισμός, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο.

Σε μια χώρα όπου διατίθενται σημαντικά δημόσια κονδύλια για συνέδρια, εκδηλώσεις, προβολή, δημόσιες σχέσεις και άλλες δαπάνες αμφισβητήσιμης προτεραιότητας, θα ήταν εύλογο μεγαλύτερο μέρος των κρατικών πόρων να κατευθύνεται στην ουσιαστική κι επαρκή στελέχωση, τον εξοπλισμό και την ενίσχυση των υφιστάμενων κρατικών φορέων διάσωσης και πολιτικής προστασίας.

Η αποτελεσματική λειτουργία αυτών των μηχανισμών αφορά πρώτα απ’ όλα την ασφάλεια των πολιτών, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα κρίσιμο στοιχείο για έναν τουριστικό προορισμό όπως η Κρήτη, που καλεί κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες να γνωρίσουν τη φύση, τα βουνά και την ύπαιθρό της.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, στην Ομάδα Διάσωσης Κρήτης– Παράρτημα Αγίου Νικολάου για την άμεση και απολύτως επαγγελματική ανταπόκριση.

Και ένα εξίσου θερμό ευχαριστώ στην τοπική κοινωνία του Κρούστα. Ένα πρώτο, εντελώς τυχαίο τηλεφώνημα ήταν αρκετό για να ενεργοποιηθεί άμεσα ένα δίκτυο ανθρώπων που γνώριζαν ποιον να καλέσουν και πώς να βοηθήσουν. Είναι σημαντικό να διαπιστώνει κανείς ότι, σε τοπικό επίπεδο, οι ανθρώπινες συνδέσεις παραμένουν ζωντανές και σε εγρήγορση.

Χρύσα Μαυρόκωστα

Petassos Travel