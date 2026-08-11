Με αρκετά γνώριμα πρόσωπα στο ρόστερ του, έχοντας διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τον βασικό του κορμό και με τον Ιορδάνη Τσιρκίνη να επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία, ο Κόρφος Ελούντας μπήκε σε ρυθμούς προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.



Οι «κυανοκίτρινοι» πραγματοποίησαν την πρώτη τους συνάντηση στο γήπεδο της Ελούντας όπου τους υποδέχθηκε αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη της δουλειάς για τη νέα σεζόν.



Από εδώ και πέρα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει καθημερινές προπονήσεις, ενώ σταδιακά θα προστεθούν και τα φιλικά παιχνίδια, μέσα από τα οποία ο Κόρφος θα επιδιώξει να ανεβάσει αγωνιστικούς ρυθμούς και να φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα ετοιμότητας.