Με τον πήχη να έχει ανέβει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ο ΑΟΑΝ Β’ επέστρεψε στο γήπεδο, ξεκινώντας την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, η οποία αποτελεί ένα ξεχωριστό ορόσημο στην πορεία της ομάδας, καθώς για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Λασιθίου.



Στο γήπεδο της Αμμούδας οι νεαροί ποδοσφαιριστές έδωσαν με ενθουσιασμό το «παρών» στην πρώτη συγκέντρωση, όπου συναντήθηκαν με τους προπονητές Αντώνη Γιαννακάκη και Μάκη Φθενάκη, θέτοντας τις βάσεις για τη νέα απαιτητική σεζόν.



Παράλληλα, το «παρών» έδωσαν και εκπρόσωποι της διοίκησης του ΑΟΑΝ, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη σημασία που έχει η Β’ ομάδα για ολόκληρο το σωματείο.