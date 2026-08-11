Ανανεωμένος και με διάθεση να επιστρέψει σταδιακά στη θέση που του αξίζει στο Λασιθιώτικο ποδόσφαιρο, ο ΑΟ Κριτσάς ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.



Το πρώτο ραντεβού πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο «Νικόλαος Πάγκαλος», όπου το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου υποδέχθηκε τους ποδοσφαιριστές, παλιούς και νέους, καθώς και τον προπονητή Γιώργο Μανίσαλη, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της νέας προσπάθειας.



Η πρώτη συγκέντρωση είχε περισσότερο χαρακτήρα γνωριμίας και προσαρμογής στα νέα δεδομένα, με τη διοίκηση να μεταφέρει στους ποδοσφαιριστές και την τεχνική ηγεσία τις βλέψεις και τις φιλοδοξίες της για τη νέα σεζόν.