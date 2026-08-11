Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών χώρων άθλησης για αθλητές, παιδιά, νέους και δημότες. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης πραγματοποίησε αυτοψία στις εργασίες αντικατάστασης του ταρτάν στον στίβο των Γυμνασίων, ενημερώνοντας παράλληλα για την πορεία και την εξέλιξη των έργων που βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη.

Ακολουθεί δελτίο τύπου από τον Δήμο Σητείας:

Αυτοψία στις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντικατάσταση του ταρτάν στον στίβο των Γυμνασίων πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γιώργος Ζερβάκης, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Στέλιο Σπυριδάκη και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Διοίκησης, Πληροφορικής, Αθλητισμού και Γεωπάρκου κ. Κωστή Λυμπερίου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Δήμαρχος ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών και την εξέλιξη αλλα και για την ποιοτητα του έργου, το οποίο εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για τη βελτίωση, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σητείας.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γιώργος Ζερβάκης «Η Δημοτική Αρχή υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του Δήμου μας.

Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη τρία σημαντικά έργα, στο Κέντρο Νεότητας, στο Δημοτικό Στάδιο και στον στίβο των Γυμνασίων. Πρόκειται για παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν σημαντικά τις δυνατότητες άθλησης και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα των αθλητικών υποδομών προς όφελος των αθλητών, της νεολαίας και όλων των δημοτών.

Η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων αποτελεί για εμάς μια σταθερή προτεραιότητα. Θέλουμε να δημιουργούμε σύγχρονους, ασφαλείς και λειτουργικούς χώρους, που θα μπορούν να φιλοξενούν με αξιοπρέπεια την αθλητική δραστηριότητα και να ενθαρρύνουν ακόμη περισσότερους συμπολίτες μας, ιδιαίτερα τα παιδιά και τους νέους, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό”.