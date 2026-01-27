Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το αριθμ. 260/26-01-2026 έγγραφό του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων – Μονάδα Εμπλεκόμενων Φορέων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ/Μ.Ε.Φ.) του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος με θέμα «Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού – Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα», με το οποίο μας διαβιβάστηκε το αριθμ. 2/2026 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ, που ισχύει από την Κυριακή 25-01-2026, και επικαιροποιηθηκε την Δευτέρα 26-01-2026.

«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρωινές, στην Κρήτη μέχρι τις μεσημεριανές και στα Δωδεκάνησα μέχρι τις απογευματινές ώρες.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στη Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα μέχρι το πρωί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη και μέχρι τις απογευματινές ώρες στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά και τα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στα δυτικά και βαθμιαία και στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 14 με 16 και στη νησιωτική χώρα τους 17 μ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ Καιρός:

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στην Κρήτη μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά στην Κρήτη 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.ε 18 βαθμούς Κελσίου.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr), καθώς και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σε συνάρτηση με την πτώση της θερμοκρασίας που θα σημειωθεί εξαιτίας των χιονοπτώσεων, ενημερώνονται οι πολίτες ότι oι κλιματιζόμενοι χώροι, αφ’ ενός του ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου (Γιαμπουδάκη 5, Άγιος Νικόλαος – Τηλ. 2841083106) και αφ’ ετέρου του ΚΑΠΗ Νεάπολης (Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου 1, Νεάπολη – Τηλ. 2841032245) θα παραμείνουν ανοικτοί, από Δευτέρα 26-01-2026 έως και Παρασκευή 30-01-2026 και κατά τις ώρες 08:00 έως 15:00.

Παράλληλα, συστήνεται στους πολίτες, η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και η τήρηση των παρακάτω οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Φροντίστε να ενημερώνεστε διαρκώς από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Οι επίσημες πηγές ενημέρωσης είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε εναλλακτικά: Αστυνομία 100, Πυροσβεστικό Σώμα 199, ΕΚΑΒ 166, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

Τοποθετείστε σε εμφανές σημείο στο σπίτι τους παραπάνω αριθμούς τηλεφώνων πρώτης ανάγκης εφόσον τα παιδιά σας είναι σε θέση να τους χρησιμοποιήσουν και βεβαιωθείτε ότι το γνωρίζουν.

Βοηθήστε τα παιδιά σας να απομνημονεύσουν οικογενειακά στοιχεία όπως το επίθετό τους, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του σπιτιού.

Εξηγείστε σε όλα τα μέλη της οικογένειας πώς και πότε να κλείνουν τις παροχές ηλεκτρικού, φυσικού αερίου και νερού, πώς να χρησιμοποιούν τον πυροσβεστήρα και πώς να καλούν σε βοήθεια.

Προμηθευτείτε είδη πρώτης ανάγκης όπως κουτί πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρα, φακό και μπαταρίες, φορητό ραδιόφωνο κλπ.

Μεριμνήστε ειδικά για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.

Μόλις περάσει η κακοκαιρία

Παρακολουθείτε συνεχώς από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση τις επίσημες προειδοποιήσεις ή συμβουλές.

Ελέγξτε το σπίτι και τα λοιπά περιουσιακά σας στοιχεία για να καταγράψετε πιθανές ζημιές.

Αν πρόκειται να μετακινηθείτε

Ενημερωθείτε για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου.

Ανάλογα με τον προορισμό σας αναλογιστείτε το είδος των καιρικών φαινομένων που ενδέχεται να συναντήσετε (χιόνι, παγετός, χαλάζι, βροχόπτωση κλπ.).

Μεταβάλλετε το πρόγραμμα της μετακίνησής σας ώστε να αποφύγετε την αιχμή των καιρικών φαινομένων.

Ταξιδέψτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, προτιμώντας τις κεντρικές αρτηρίες και όχι τους δυσπρόσιτους και ερημικούς δρόμους.

Ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε.

Μην αγνοείτε τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τα δελτία καιρού της Ε.Μ.Υ. και τις υποδείξεις των τοπικών Aρχών, όπως η Τροχαία, το Λιμενικό, η Πυροσβεστική κλπ.

Ελέγξτε την κατάσταση του αυτοκινήτου σας πριν από κάθε μετακίνηση.

Εξοπλίστε το αυτοκίνητο με τα απαραίτητα μέσα αντιμετώπισης έντονων καιρικών φαινομένων (αντιολισθητικές αλυσίδες, αντιψυκτικά υγρά, ομπρέλες, αδιάβροχα, γαλότσες, φακό, κουτί πρώτων βοηθειών κλπ.).

Φορέστε κατάλληλα ρούχα αν πρόκειται να μετακινηθείτε πεζή.

Προσέξτε όταν βαδίζετε ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων ή εξαιτίας της πτώσης αντικειμένων από υπερβολικό άνεμο ή χαλαζόπτωση.

Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις σας.

Μείνετε ήρεμοι και υπομονετικοί. O πανικός επιβαρύνει την κατάσταση.

Διευκολύνετε το έργο των Αρχών.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Στερεός Ατσαλάκης