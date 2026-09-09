Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου νοσηλεύεται ένας 33χρονος υπήκοος Πολωνίας, ο οποίος κινδύνευσε να πνιγεί στην παραλία του Αγίου Ανδρέα στην Ιεράπετρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες χθες, όταν η Λιμενική Αρχή Ιεράπετρας ενημερώθηκε για τον παρ’ ολίγον πνιγμό του 33χρονου.

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ.

Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.