O Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Αντώνης Μαυρής μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ για την Εβδομάδα Γαστρονομίας και Παράδοσης, που θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, με μια σειρά εκδηλώσεων και δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικές περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου. Μέσα από γεύσεις, συνταγές, τοπικά προϊόντα, μουσική και χορό επιδίωξη είναι να προσφέρει ο τόπος μας μια ξεχωριστή εμπειρία σε κατοίκους και επισκέπτες.

Όπως μας είπε ο Αντιδήμαρχος, η Εβδομάδα είναι σε φάση έντονων προετοιμασιών με τη συνεργασία πολιτιστικών συλλόγων, ξενοδόχων και πολλών φορέων της περιοχής. Το τελικό πρόγραμμα αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να παρουσιαστεί σύντομα.

Έναρξη στη Νεάπολη

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη στον δημοτικό κήπο Νεάπολης: θα περιλαμβάνει στοιχεία γαστρονομίας και παραδοσιακή κρητική μουσική. Θα παρουσιαστούν φαγητά φτιαγμένα από ντόπιους ανθρώπους, νοικοκυρές και φορείς. Στόχος είναι να πλαισιωθεί η εκδήλωση και από χορευτικό συγκρότημα. Συγχρόνως θα γίνει παρουσίαση μουσικών συγκροτημάτων.

Καντάδα στον Άγ. Νικόλαο

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου αργά το απόγευμα μετά που θα πέσει ο ήλιος θα πραγματοποιηθεί καντάδα με παραδοσιακά όργανα εντός της πόλεως του Αγίου Νικολάου.

Στην Κριτσά

Την Τετάρτη, όπως ενημέρωσε ο Αντιδήμαρχος η ημέρα θα επικεντρωθεί στο κρητικό ελαιόλαδο. Η δράση θα μεταφερθεί στην Κριτσά, όπου θα εκτεθούν προϊόντα ελαιολάδου της περιοχής.

Τα Κρητικά Μαγειρέματα

Την Πέμπτη, θα λάβει χώρα η κεντρική εκδήλωση με τίτλο «Τα κρητικά μαγειρέματα» που θα πραγματοποιηθούν στο λιμάνι και συγκεκριμένα φέτος στο σημείο όπου δεσπόζει το γλυπτό της Αρπαγής της Ευρώπης.

Όπως είχε αναφέρει η ΑΝΑΤΟΛΗ και σε προηγούμενο ρεπορτάζ, εκείνη την ημέρα θα παραμείνουν δύο μεγάλα κρουαζιερόπλοια μέχρι αργά το βράδυ στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, που θα μεταφέρουν συνολικά περίπου 1.300 επιβάτες Αμερικανούς και Γερμανούς και στους οποίους «στοχεύει» επίσης η εκδήλωση.

Στόχος των διοργανωτών είναι να προσελκύσουν τους επισκέπτες να κατέβουν στην εκδήλωση και να γίνουν μέρος της. Γι’ αυτό άλλωστε επελέγη και η ημέρα Πέμπτη για τη διοργάνωση. Παράλληλα, είναι μια καθημερινή ημέρα, οπότε δεν «σαμποτάρεται» η λειτουργία των καταστημάτων εστίασης.

Επιπλέον, όπως μας είπε ο κ. Μαυρής, η διοργάνωση αυτή δίπλα στα κρουαζιερόπλοια, θα ωθήσει και την υποψηφιότητα στα βραβεία World Tourism Day 2026.

Στο πρόγραμμα της βραδιάς θα συμμετέχουν το συγκρότημα του Μανώλη Ρασιδάκη, το παραδοσιακό σύνολο του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου και το Λύκειο Ελληνίδων, ενώ την παρουσίαση θα αναλάβει η Νίκη Μπελαδάκη.

Μέχρι στιγμής, στα «Κρητικά Μαγειρέματα» έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 50 ενδιαφερόμενοι.

Στην Ελούντα

Την Παρασκευή στην Ελούντα θα γίνει βράβευση κορυφαίων ξενοδόχων της περιοχής.

Στη συνέχεια θα ξεκινήσει μια καντάδα από τις Αλυκές έως το κέντρο της Ελούντας. Τα μαγαζιά σε συνεννόηση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ελούντας και τους υπόλοιπους συλλόγους της περιοχής θα προσφέρουν παραδοσιακές γεύσεις για να δοκιμάσουν οι παρευρισκόμενοι. Η καντάδα θα καταλήξει στην πλατεία Ελούντας, όπου θα παρακολουθήσει το κοινό ένα ξεχωριστό δρώμενο.

Στο Σίσι

Το Σάββατο, τα δρώμενα θα μεταφερθούν στο Σίσι, όπου θα υπάρχει ζωντανή παραδοσιακή μουσική.

Έχει δηλώσει συμμετοχή μεγάλο μέρος των μεγάλων ξενοδοχείων της περιοχής που θα προσφέρουν παραδοσιακά φαγητά και κεράσματα. Θα χορέψει παραδοσιακούς χορούς η σχολή κρητικών χορών του κ. Κουντούρη.

Στο Καλό Χωριό

Η εβδομάδα θα ολοκληρωθεί στο Καλό Χωριό: και εκεί ο σχεδιασμός είναι ανάλογος: παραδοσιακή μουσική και στοιχεία γαστρονομίας.

Εξακτίνωση των εκδηλώσεων και συνεργασία

Όσον αφορά την διασπορά των εκδηλώσεων σε πολλές περιοχές του Δήμου, ο κ. Μαυρής εξήγησε πως στόχος είναι να παρακινηθούν οι επισκέπτες να επισκεφθούν και άλλες περιοχές και όχι μονάχα την πόλη του Αγίου Νικολάου.

Θέλουν τόσο οι επισκέπτες, όσο και οι ντόπιοι να απολαύσουν την κρητική γαστρονομία, την παράδοση, την φιλοξενία, την τοπική μουσική, τα χωριά, την πόλη, αλλά και τις μυρωδιές μας.

Ο Αντιδήμαρχος μας είπε ακόμα πως το πρόγραμμα ήδη έχει αρχίσει να ετοιμάζεται, ενώ αυτές οι ημέρες κυλούν με πολλές συζητήσεις και προγραμματισμούς. Στάθηκε ιδιαίτερα στην τεράστια βοήθεια που έχουν από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, τους ξενοδόχους και τους υπόλοιπους φορείς που δουλεύουν ώστε να βγει ένα όμορφο αποτέλεσμα που θα ικανοποιήσει τόσο τους ντόπιους, όσο και τους επισκέπτες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, μας ειπε, εργάζονται με μεράκι, καταθέτοντας πραγματικά την ψυχή τους.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ