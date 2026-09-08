Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ απαλλάσσονται φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, βάσει της εκάστοτε πιο πρόσφατης απογραφής.

Από το μέτρο εξαιρούνται οι οικισμοί της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση εκείνους της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Ειδικά για την Δυτική Μακεδονία, το πληθυσμιακό όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους.

Η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά τα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας των δικαιούχων στους συγκεκριμένους οικισμούς.

Παράλληλα, τίθεται περιουσιακό κριτήριο: η συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας, όπως αυτή υπολογίζεται για την επιβολή του ΕΝΦΙΑ, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Με την επέκταση του μέτρου στους 131 νέους οικισμούς, εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 62.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, με πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος 8 εκατ. ευρώ ετησίως.

Συνολικά, η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ καλύπτει 12.855 οικισμούς, με το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος να υπολογίζεται στα 86 εκατ. ευρώ.