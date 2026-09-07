Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή «Δύσκος» Ηρακλείου για τον εντοπισμό ανήλικου αλλοδαπού, ο οποίος αγνοείται ενώ επέβαινε σε σανίδα SUP, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα πλοίο και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος της δύναμης Frontex, ένα επαγγελματικό τουριστικό σκάφος, καθώς και ιδιωτικά σκάφη.

Παράλληλα, στην περιοχή αναμένεται να μεταβεί ακόμη ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού.

Οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν τις έρευνες, καθώς στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του ανήλικου αλλοδαπού που αγνοούνταν ενώ επέβαινε σε σανίδα SUP στη θαλάσσια περιοχή «Δύσκος» Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο ανήλικος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρεται προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Για τον εντοπισμό του είχε στηθεί ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή πλωτών σκαφών του Λιμενικού, πλοίου και μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Frontex, επαγγελματικού τουριστικού σκάφους και ιδιωτικών σκαφών.