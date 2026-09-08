Αδιάλειπτες είναι οι αφίξεις λέμβων με αλλοδαπούς στα νότια παράλια του Ηρακλείου και τη Γαύδο παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή όπου επικρατούν ενισχυμένοι άνεμοι εντάσεως έως 7 μποφόρ.

Από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί, καταγράφηκαν οι αφίξεις 158 μεταναστών και προσφύγων, σε 4 περιστατικά, δύο στη Γαύδο και δύο στην περιοχή των Καλών Λιμένων του δήμου Γόρτυνας.

Στο μεταξύ, κρίσιμο ραντεβού για την δημιουργία της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στο Ηράκλειο, που παραμένει σε εκκρεμότητα και προκαλεί αντιδράσεις, πραγματοποιείται σήμερα το μεσημέρι, ανάμεσα στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη και αντιπροσωπεία από το Ηράκλειο.

Στη Γαύδο

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού και Έρευνας σήμερα το πρωί εναέριο μέσο της δύναμης FRONTEX εντόπισε λέμβο με 25 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια της νήσου Γαύδος. Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από παραπλέον δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων.

Λίγο αργότερα, σε δεύτερο περιστατικό, σε απόσταση 33 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου και πάλι εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε ακόμα μία λέμβο με 51 αλλοδαπούς.. Η περισυλλογή τους πραγματοποιήθηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ και οι διασωθέντες μεταφέρονται επίσης στην Παλαιόχωρα.

Στα νότια του Ηρακλείου

Στην παραλία της Μακριάς Άμμου στον οικισμό των Καλών Λιμένων αποβιβάστηκαν χθες το βράδυ, 34 μετανάστες από το Νότιο Σουδάν οι οποίοι έφτασαν με λέμβο και προκάλεσαν την κινητοποίηση των λιμενικών και αστυνομικών αρχών. Οι αλλοδαποί συγκεντρώθηκαν από τις αρχές στον παραθαλάσσιο οικισμό των Καλών Λιμένων και από εκεί μεταφέρθηκαν στο κτίριο του παλαιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Πρόκειται για 29 άνδρες ανάμεσά τους και δύο ανήλικοι, για 4 γυναίκες και ένα κοριτσάκι 8 ετών.

Ακολούθησε σήμερα το πρωί, ο εντοπισμός λέμβου με 48 επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά μίλια νότια – νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Σκάφος του Λιμενικού Σώματος τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στον οικισμό. Πρόκειται για 16 άνδρες, ανάμεσά τους και 3 ανήλικοι από το Νότιο Σουδάν, 6 ενήλικες άνδρες και ένας ανήλικος από το Μπαγκλαντές και 25 Αιγύπτιους μεταξύ των οποίων είναι και 7 ανήλικοι.

Η συνάντηση με Πλεύρη

Το καυτό θέμα της χωροθέτησης της προσωρινής δομής φιλοξενίας αλλοδαπών στο Ηράκλειο θα συζητηθεί στην συνάντηση που θα έχει μία το μεσημέρι στην Αθήνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, αντιπροσωπεία από το Ηράκλειο.

Το Υπουργείο προχωρεί με γοργούς ρυθμούς τις παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις των πρώην αποθηκών Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, γεγονός που βρίσκει αντίθετους τους κατοίκους της περιοχής αλλά και τη δημοτική αρχή.

Οι πρώην αποθήκες Σκουλούδη

Στην συνάντηση, η αντιπροσωπεία από το Ηράκλειο στην οποία συμμετέχουν ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων Μιχάλης Καραμαλάκης, Μαρία Καναβάκη και Δημήτρης Δουλουφάκης μαζί με αντιπροσωπεία των κατοίκων θα ενημερώσουν τον Υπουργό για τις ενστάσεις, τους προβληματισμούς και την ανησυχία τους για τη δημιουργία της δομής στους Αθανάτους.

Να σημειωθεί ότι σε πρόσφατη τοποθέτησή του ο κ. Πλευρής ξεκαθάρισε ενόψει ότι περιμένει συγκεκριμένη αντιπρόταση για νέο χώρο προκειμένου να μην προχωρήσει η λύση των πρώην αποθηκών στους Αθανάτους.

Κινητοποίηση από κατοίκους

Στο μεταξύ, χθες το απόγευμα, κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής έκλεισαν την εθνική οδό Ηρακλείου – Μοιρών στο ύψος των πρώην αποθηκών Σκουλούδη, εκφράζοντας λίγες ώρες πριν την συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, την αντίθεση τους στη δημιουργία της δομής, όπως αναφέρει το ertnews.