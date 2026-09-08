Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στις 9:30 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου.

Η τελετή θα γίνει στον προαύλιο χώρο του σχολείου.