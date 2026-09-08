Ολονύχτιες ήταν οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση δύο πυρκαγιών, σε περιοχές του δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο. Στη μία περίπτωση, οι φλόγες ξέσπασαν λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ σε περιοχή του Πανασού , ενώ η δεύτερη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στα Μούλια, περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Και στις δύο περιπτώσεις η κινητοποίηση ήταν άμεση.

Στον Πανασό, συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ υπήρξε κινητοποίηση και από τον δήμο Γόρτυνας που συνέδραμε με υδροφόρες.

Στα Μούλια έφτασαν περίπου 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα, επιτυγχάνοντας σε σύντομο χρόνο να σβήσουν τη φωτιά. Αυτή την ώρα στο Πανασό παραμένουν προληπτικά πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ κινητοποιήθηκε και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, η περιοχή της Κρήτης βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).