Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων (ΕΛΜΕΠΑ), διοργανώνουν την 2η Διεθνή Εβδομάδα ΕΛΜΕΠΑ για Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες – 2nd International Week for Academic Libraries of HMU, από τις 21-25 Σεπτεμβρίου 2026, στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης στο Ηράκλειο.

Στην εβδομάδα συμμετέχουν 64 βιβλιοθηκονόμοι από 25 χώρες: Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Κροατία, Βουλγαρία, Λετονία, Σλοβενία, Τσεχία, Εσθονία, Τουρκία, Αλγερία, Γεωργία, Ουγκάντα, Μολδαβία, Αρμενία, Αίγυπτο, Γκάνα, Ιορδανία και Ισραήλ.

Από την Ελλάδα, εκτός από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο συμμετέχουν εκπρόσωποι από: το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, την Κουνδούρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίου Νικολάου, την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου, το Web2Learn και την Dataly Tech.

Η πρωτοβουλία του ΕΛΜΕΠΑ έχει ως κύριο στόχο την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκονόμων. Μέσα από τις παρουσιάσεις, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τις σύγχρονες τάσεις και τις παγκόσμιες προκλήσεις στον κλάδο, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται ο κρίσιμος ρόλος των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην υποστήριξη της έρευνας, της εκπαίδευσης και της μάθησης.

Τα θέματα που καλύπτονται είναι ευρύτατα και άκρως επίκαιρα, περιλαμβάνοντας:

• Ανοικτή Επιστήμη, Ανοικτή πρόσβαση: Νέες πρακτικές στην επιστημονική έρευνα.

• Πληροφοριακός και ψηφιακός εγγραμματισμός των βιβλιοθηκών και η Τεχνητή Νοημοσύνη. Η επίδραση της ΤΝ στον ψηφιακό μετασχηματισμό των βιβλιοθηκών και στην εκπαίδευση των χρηστών τους.

• Υπηρεσίες Προσβασιμότητας: Υποστήριξη φοιτητών /τριών με εντυποαναπηρία.

• Κοινοπραξίες Βιβλιοθηκών: Διευκόλυνση της πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης.

• Ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων: Διασύνδεση με την τοπική κοινωνία