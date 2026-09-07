Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 77χρονου ημεδαπού υποβρύχιου αλιέα, ο οποίος αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Βαθύ, νότια της Κρήτης.

Τις βραδινές ώρες χθες, οι Λιμενικές Αρχές Κόκκινου Πύργου, Καλών Λιμένων και Αγίας Γαλήνης ενημερώθηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έρευνας και διάσωσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα περιπολικό σκάφος και ένα περιπολικό πλοίο του Λιμενικού, σκάφος της δύναμης Frontex, το αλιευτικό «ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ», μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, καθώς και περιπολικό όχημα του Λιμενικού για έρευνες από ξηράς.

Ο 77χρονος εντοπίστηκε και περισυλλέχθηκε από το περιπολικό σκάφος, εντός του κόλπου Βαθύ του Δήμου Φαιστού, όντας καλά στην υγεία του.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου και από εκεί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.