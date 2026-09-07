Οδηγώντας στον ΒΟΑΚ, από τον Άγιο Νικόλαο προς το Ηράκλειο, είναι πλέον εμφανής η πρόοδος των εργασιών, ιδιαίτερα στο τμήμα μέχρι τη Νεάπολη.

Την εβδομάδα που διανύουμε, πάντως, η ταλαιπωρία των οδηγών θα είναι καθημερινή, καθώς θα χρειαστεί να χρησιμοποιούνται εναλλακτικές διαδρομές, λόγω των συνεχιζόμενων εργασιών. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία βρίσκεται πάνω από το Νικηθιανό (Μύλοι) όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη εκσκαφή και αποκοπή τμήματος του βουνού. Αν η συγκεκριμένη εργασία ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα, θα έχει ξεπεραστεί ένα ακόμη σημαντικό εμπόδιο και θα ανοίξει ο δρόμος για την τελική ολοκλήρωση και παράδοση του συγκεκριμένου τμήματος του ΒΟΑΚ.

Πλησιάζοντας στο Σεληνάρι, εντυπωσιάζει η μεγάλη και φαρδιά γέφυρα που κατασκευάζεται στην ανατολική έξοδο των δύο νέων σηράγγων του ΒΟΑΚ Πρόκειται για ένα από τα πλέον εντυπωσιακά τεχνικά έργα του συγκεκριμένου τμήματος, το οποίο βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο κατασκευής του.

ΛΕΩΝ.Κ.