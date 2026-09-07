Με την πρέπουσα λαμπρότητα και σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη τελέσθηκαν το απόγευμα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τον Σεβ. Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο τα Ιερά Θυρανοίξια του ανακαινισμένου μεταβυζαντινού τοιχογραφημένου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου της Ενορίας Ζήρου Σητείας, εντός του οικισμού Ζήρου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης εσωτερικά και εξωτερικά του ιστορικού μνημείου.

Προηγήθηκε η Ακολουθία του Αγιασμού των Ιερών Θυρανοιξίων και η έκπλυση της Αγίας Τράπεζας από τον Σεβ. κ. Κύριλλο, ο οποίος στη συνέχεια χοροστάτησε στην Ακολουθία του Εσπερινού.

Μετά την ευλόγηση των άρτων στο προαύλειο του ναού, ο Σεβ. μίλησε σύντομα για την πλούσια ιστορία του ναού και αναφέρθηκε στο ιστορικό της ανακαινίσεως. Ευχαρίστησε καθηκόντως όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτού του σπουδαίου για το ιστορικό χωριό της Ζήρου έργου: τον συνταξ. Εφημέριο της Ενορίας πρωτ. Γεώργιο Φυτρολάκη, τον χωριανό συντηρητή κ. Εμμανουήλ Αχλαδιανάκη, που συνέβαλε τα μέγιστα στη σύνταξη της μελέτης αποκατάστασης των τοιχογραφιών και εργάστηκε με ζήλο και πάθος για τον καθαρισμό, τη συντήρηση και ανάδειξή τους, τον εργολάβο και συντηρητή μνημείων κ. Γεώργιο Αχλαδιανάκη, που εκτέλεσε με μεράκι τις εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνισης του ναού εσωτερικά και εξωτερικά, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου για την επίβλεψη των εργασιών, και τέλος τη μεγάλη δωρήτρια και ευεργέτιδα κ. Γεωργία Αλεξ. Τακάκη, ομογενή από την Αυστραλία, η οποία χρηματοδότησε το έργο. Μάλιστα σε ένδειξη ευγνωμοσύνης και τιμής της απένειμε την ανώτατη τιμητική διάκριση της Ιεράς Μητροπόλεως, τον χρυσό Σταυρό της Μητροπόλεως με το σχετικό πιττάκιο.

Ο Σεβ. τόνισε ότι η πράξη της αυτή αποδεικνύει ότι οι ρίζες αυτού του ιστορικού τόπου με την πλούσια ιστορία και παράδοση που πρόσφερε τόσες μεγάλες προσωπικότητες στο Γένος μας, όπως ο εθνοϊερομάρτυς Ιάκωβος Αρχατζικάκης, που μαρτύρησε κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή στον Βουτζά της Σμύρνης, ο Επίσκοπος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων Κορνήλιος Γιακουμάκης, ο ανηψιός του Αρχιμ. Νάρκισσος Γιακουμάκης και τόσοι άλλοι, είναι πολύ δυνατές και απλώνονται μέχρι την μακρινή Αυστραλία. Η ευεργεσία και προσφορά της αυτή φανερώνει ότι δεν ξέχασε τον τόπο καταγωγής της, αλλά αντιπροσφέρει στη γενέτειρά της με γενναιοδωρία, και η φιλογενία και φιλοπατρία της γίνεται παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας σε καιρούς δύσκολους και χαλεπούς.

Η κ. Τακάκη, εμφανώς συγκινημένη ευχαρίστησε τον Σεβ. για την μέγιστη τιμή και τόνισε ότι έκανε το ιερό χρέος της απέναντι στους αειμνήστους γονείς και συγγενείς της, που έφυγαν από τη γενέθλια γη και πρόκοψαν στη μακρινή Αυστραλία και ότι χαίρεται που διατηρεί αυτόν τον σύνδεσμο με τον τόπο καταγωγής της.

Τέλος, ο Σεβ. κ. Κύριλλος ευχαρίστησε τον απερχόμενο Εφημέριο της Ενορίας συνταξ. πρωτ. Γεώργιο Φυτρολάκη, που παρά τα πολλά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, ανταποκρίθηκε φιλότιμα και με ζήλο στις πολλές λειτουργικές ανάγκες της Ενορίας τα τελευταία χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή του, και παρουσίασε τον νέο Εφημέριο της Ενορίας Αιδεσιμολ. Πρεσβύτερο Μιχαήλ Λιανουδάκη, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Στην Ακολουθία των Θυρανοιξίων έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, ο συνταξ. Εφημέριος πρωτ. Γεώργιος Φυτρολάκης, ο Εφημέριος Ενορίας Χανδρά, Αιδεσιμολ. Οικονόνος Γεώργιος Μονιός, ο νέος Εφημέριος Ενορίας Ζήρου Αιδεσιμολ. Πρεσβύτερος Μιχαήλ Λιανουδάκης και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Εκκλησιάστηκαν πολλοί ευσεβείς χριστιανοί και κάτοικοι της Ζήρου, ανάμεσά τους η Βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Πρόεδρος της Τοπικής Δημοτικής Κοινότητας Ζήρου κ. Γεώργιος Μπατσολάκης, ο πρώην Δήμαρχος Λεύκης κ. Ιωάννης Δρακάκης, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντής Λασιθίου κ. Ιωάννης Σταυρακάκης κ.α.