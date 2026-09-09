Ένα μυστηριώδες κοσμικό φαινόμενο εξαφανίζει την Οδό Όουκ από τα προάστια και μεταφέρει ολόκληρη τη γειτονιά σε έναν άγνωστο τόπο. Η οικογένεια Πλατ βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με μια αδιανόητη πραγματικότητα, όπου οι κανόνες του κόσμου όπως τους γνώριζαν έχουν πάψει να ισχύουν. Καθώς προσπαθούν να επιβιώσουν και να βρουν τον δρόμο της επιστροφής, συνειδητοποιούν ότι η μεγαλύτερη δύναμή τους είναι οι συναισθηματικοί δεσμοί τους.