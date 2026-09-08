Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, με τον νέο Διοικητή του Λιμεναρχείου Σητείας, Βασίλη Μηλαθιανάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και του Λιμεναρχείου Σητείας, καθώς και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την περιοχή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη στενής επικοινωνίας, συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η κοινή πρόθεση για συνέχιση και ενίσχυση της συνεργασίας, μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και τον συντονισμό ενεργειών όπου αυτό απαιτείται.

Ο Αντιπεριφερειάρχης, ευχήθηκε στο νέο Λιμενάρχη καλή επιτυχία και μια δημιουργική και παραγωγική θητεία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της καλής συνεργασίας προς όφελος της περιοχής και των πολιτών.