Σταθερά σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να κινείται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και το κόστος της μετακίνησης να γίνεται ολοένα και πιο αισθητό για τα νοικοκυριά.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν αυξημένες, με το Brent να κινείται κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, εξέλιξη που ασκεί νέες πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Οι αυξήσεις έχουν ήδη περάσει στη χονδρική και σταδιακά αποτυπώνονται στις τιμές που συναντούν οι καταναλωτές στα πρατήρια.

Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται περίπου στα 2,09 ευρώ το λίτρο, ενώ σε ορισμένες περιοχές, και ιδιαίτερα στα νησιά, η τιμή είναι ακόμη υψηλότερη. Στο νομό Λασιθίου η χαμηλότερη τιμή είναι στα 1,979 € / λίτρο, η Μέση τιμή στα 2,121 € / λίτρο και η υψηλότερη τιμή στα 2,299 € / λίτρο.

Ανοδική είναι και η πορεία του πετρελαίου κίνησης, με τη μέση τιμή να βρίσκεται περίπου στα 2,05 ευρώ το λίτρο. Η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει όχι μόνο τους οδηγούς, αλλά και το κόστος μεταφοράς προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τους καταναλωτές, κάθε γέμισμα του αυτοκινήτου κοστίζει περισσότερο, περιορίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα και προσθέτοντας μία ακόμη σημαντική επιβάρυνση στην καθημερινότητα. Με τις τιμές να παραμένουν σε αυτά τα επίπεδα, ακόμη και η απλή μετακίνηση έχει εξελιχθεί σε ένα έξοδο που χρειάζεται πλέον προσεκτικό υπολογισμό.