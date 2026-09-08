Το Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας τη Δευτέρα 31-08-2026, κατά την τακτική του συνεδρίαση, ύστερα από πρόταση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΗΤΕΙΑΣ» με αφορμή α) τις αλλεπάλληλες πυρκαγιές στο Δήμο Σητείας και την κήρυξη μέρος αυτού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και β) αυτοψία στις εγκαταστάσεις που στεγάζεται το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σητείας και συνομιλία με τα στελέχη του,

ΨΗΦΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Στηρίζει το αυτονόητο αίτημα για αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας σε Πυροσβεστική Υπηρεσία. Αυτό πρέπει να συνοδευτεί με τα κατάλληλα μέτρα ώστε να στελεχωθεί σε προσωπικό και εξοπλισμό με βάση τις ανάγκες της περιοχής και αντίστοιχα να εξασφαλιστεί η σύγχρονη και ασφαλής στέγαση του με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες, την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού.

Αναδεικνύει ότι για να υπάρξουν βήματα στην αντιπυρική, αντιπλημμυρική και αντισεισμική θωράκιση του Δήμου χρειάζεται:

Να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση για να ενισχυθούν μαζικά με μόνιμο προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό, η Πυροσβεστική, η Δασική Υπηρεσία και όλες οι κρατικές δομές πρόληψης, διαχείρισης και Πολιτικής Προστασίας, Υγείας και εκτίμησης και πρόγνωσης των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Να εξασφαλιστεί όλος ο αναγκαίος και σύγχρονος εξοπλισμός, πυροσβεστικά και άλλα οχήματα κλπ. στην κατεύθυνση ενιαίου αντιπυρικού σχεδιασμού με κύριο βάρος στην πρόληψη, την ειδική διαχείριση της δασικής βλάστησης και τη διαφορετική οργάνωση των επίγειων δυνάμενων.

Άμεση χρηματοδότηση και στελέχωση για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και υλοποίηση έργων (για την εκτίμηση της επικινδυνότητας, την απομάκρυνση της ξηρής καύσιμης ύλης κλπ.).

Ο Δήμαρχος Γιώργος Ζερβάκης

Η πρόεδρος Μαρία Νικητάκη

Τα Μέλη

Αγγελάκη Μαρία -Αϊλαμάκης Γεώργιος

Αλάτσαρης Αρίστος- Αναγνωστάκης Ιωάν.

Αυγουστινάκης Εμμ.- Βασιλάκης Κων/νος

Βδοκάκης Εμμ. – Γιαννακάκη Μαρία

Δασκαλάκης Ιωάννης – Δρακάκης Εμμ.

Καρνιαδάκης Ιωάννης- Λογκάκης Νικόλαος

Λυμπερίου Κων/νος – Μουτάκης Λεωνίδας

Ξενικάκη Μαριάννα – Περράκη Βαρβάρα

Πλατανάκη Ελένη- Σκαρβελάκης Ιωάννης

Σπυριδάκης Στέλιος- Συλλιγαρδάκης Σταύρος

Συμεωνίδης Συμεών- Φυγετάκης Νικόλαος