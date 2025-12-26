Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας εύχεται σε όλα τα μέλη, στους εργαζομένους και στις οικογένειές σας, Χαρούμενα Χριστούγεννα και μια Νέα Χρονιά γεμάτη υγεία, δύναμη και αισιοδοξία.

Ευχόμαστε το νέο έτος να φέρει σταθερότητα στις επιχειρήσεις μας, πρόοδο στον τόπο μας και καλύτερες ημέρες για όλους. Με ενότητα, συνεργασία και πίστη στις δυνατότητές μας, συνεχίζουμε να στηρίζουμε την τοπική κοινωνία και να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο.

Καλές Γιορτές σε όλους!



Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Συλλόγου Καταστημάτων

Εστίασης & Ψυχαγωγίας Σητείας