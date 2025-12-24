Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες αγρότες και αγρότισσες από τη Σητεία,

Πολλοί από εμάς, παρακολουθούμε από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες τον ηρωικό και ανυποχώρητο αγώνα επιβίωσής των συναδέλφων μας στην υπόλοιπη Ελλάδα και νιώθουμε το δίκιο τους, την αγωνία τους και την αποφασιστικότητα τους σαν δική μας.

Οι περισσότεροι από εμάς καταλαβαίνουμε ότι ο αγώνας των συναδέλφων μας δεν είναι συγκυριακός, αλλά πατάει στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα που ενώ ξεπατωνόμαστε στη δουλειά δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Παράγουμε απαραίτητα, υψηλής διατροφικής αξίας και ποιότητας αγροτικά προϊόντα και τα πουλάμε σε εξευτελιστικές τιμές ενώ όταν πάνε οι καταναλωτές και εμείς οι ίδιοι στο ράφι να τα πάρουμε οι τιμές είναι πολλαπλάσιες και απλησίαστες για το εισόδημα της πλειοψηφίας εξ ’αυτών.

Αυτός ο αγώνας μας συνεγείρει για το τι πρέπει να κάνουμε ώστε να δυναμώσουμε τη φωνή μας ως αγρότες της Σητείας, να την ενώσουμε και να συντονιστούμε με τους συναδέλφους μας στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα προβλήματα μας είναι κοινά ενώ βεβαίως έχουμε και τα δικά μας αιτήματα που πρέπει να ακουστούν και κυρίως να δικαιωθούν γιατί διαφορετικά δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα στον πανέμορφο τόπο μας.

Ταυτόχρονα, μας εξοργίζουν κάτι «ηγέτες» των αγροτών στην Κρήτη και εσχάτως και στο νομό μας με αιτήματα που τα επεξεργάζονται οι ίδιοι και οι «σφιχτές» μικρές τους ομάδες, τα οποία τα διαπραγματεύονται μέσα σε κλειστές υπουργικές αίθουσες, λειτουργώντας κυρίως στο παρασκήνιο. Συνειδητά δεν προσπαθούν για μαζικές διαδικασίες, με συνελεύσεις, συσκέψεις αγροτών που από κοινού όλοι μαζί να αποφασίζουμε τι διεκδικούμε και πως θα το καταφέρουμε. Είναι οι ίδιοι που έχουν ξεκοπεί από τον πανελλαδικό συντονισμό υπονομεύοντας τον αγώνα των αγροτών όλη της Ελλάδας αλλά και της Κρήτης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους αποφασίσαμε να πάρουμε την πρωτοβουλία ως αγρότες της Σητείας να καλέσουμε όλους τους συναδέλφους της περιοχής μας σε σύσκεψη το Σάββατο 3 Γενάρη στην πόλη της Σητείας, σε τοποθεσία που θα ενημερώσουμε τις επόμενες μέρες, ώστε να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας οι αγρότες που μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες και δεν μπορούμε να είμαστε μονάχα θεατές.

Καλούμε όσους συναδέλφους θέλουν να συμμετέχουν και να βοηθήσουν για την επιτυχία των συσκέψεων που θα ακολουθήσουν σε χωριά του Δήμου μας να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Οι αγρότες

Βδοκάκης Μανόλης Κιν.τηλ. 6972885297

Κοντογιαννάκης Κώστας Κιν.τηλ. 6984737873

Κολυδάκης Κώστας Κιν.τηλ. 6948204328

Παθιάκης Τάκης Κιν.τηλ. 6977250147

Email: [email protected]