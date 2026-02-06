Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου είχαμε την χαρά να βρεθούμε με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του Γυμνάσιου Κουτσουρά και να εξερευνήσουμε μαζί τον «Αθέατο κόσμο του Γεωπάρκου της Σητείας». Να γνωρίσουμε ένα κόσμο άγνωστο, ένα κόσμο που πολλοί αγνοούμε την σπουδαιότητα και την σημασία του, ένα κλειστό και ευαίσθητο οικοσύστημα.

Το Γεωπάρκο της Σητείας αναπτύσσεται στο μεγαλύτερο μέρος του σε ένα έντονα καρστικοποιημένο τοπίο, κυρίως λόγο των πετρωμάτων που κυριαρχούν στην περιοχή και είναι αυτά της ενότητας της Τρίπολης, που παρουσιάζουν πολύ έντονα φαινόμενα καρστικής διάβρωσης, φιλοξενώντας σχεδόν το σύνολο των καρστικών γεωμορφών όπως τα σπήλαια.

Στο Γεωπάρκο της Σητείας έχουν καταγραφεί περισσότερα από 700 σπήλαια, με τα 160 από αυτά να είναι χαρτογραφημένα κυρίως από τις σπηλαιολογικές ομάδες της Ελλάδας και της Γαλλίας που δραστηριοποιούνται για πολλά χρόνια στην περιοχή μας.

Μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Γεωπάρκου για τα σπήλαια, μας δίνεται η δυνατότητα να ενημερωθούν οι μαθητές, να ευαισθητοποιηθούν, με στόχο να προστατεύουμε τα σπήλαια, από παρεμβάσεις μέσα και έξω από αυτά, που μπορεί να έχουν μη αναστρέψιμες επιπτώσεις , τόσο στην βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων των σπηλαίων, όσο και σε εμάς τους ίδιους, μια και τα σπήλαια είναι οι πύλες του νερού που ρέει στα ασβεστολιθικά πετρώματα δημιουργώντας τα υπόγεια ποτάμια που τροφοδοτούν τις πηγές μας ή αντλείται με τις γεωτρήσεις για ύδρευση και για άρδευση.

Ευχαριστούμενε τον Διευθυντή του Γυμνασίου Κουτσουρά κ. Μπουρνέλη Ιωάννη, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για αυτή την εξαιρετική συνεργασία και την πρόσκληση.