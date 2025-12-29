Το Γεωπάρκο της Σητείας, το τμήμα Γεωπάρκου και Αθλητισμού του Δήμου Σητείας και η οργανωτική ομάδας των αγώνων ορεινού τρεξίματος Sitia Geopark Trail εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στις οικογένειες του Θανάση Κολοτούρoυ και της Δώρας Καπλάνη, όπως και των άλλων δύο ορειβατών που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα, την ημέρα των Χριστουγέννων στα Βαρδούσια.

Ο Θανάσης Κολοτούρoυς, αγαπητός φίλος και συνεργάτης του Γεωπάρκου, ήταν ο άνθρωπος που συνέβαλε με τις γνώσεις και την εμπειρία του στην διοργάνωση των ορεινών αγώνων και ανώμαλου δρόμου Sitia Geopark Trail από το 2017. Από τότε συμμετείχε ενεργά στη οργανωτική ομάδα των αγώνων, αλλά και ως αθλητής. Μαζί του και η Δώρα Καπλάνη. Επίσης ο Θανάσης, είχε ενεργή συμμετοχή ως αρχηγός σε πολλές ορειβατικές και πεζοπορικές δράσεις του Γεωπάρκου σε συνεργασία με ορειβατικούς συλλόγους.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής, το τμήμα Γεωπάρκου και Αθλητισμού του Δήμου Σητείας αποφάσισε οι αγώνες ορεινού τρεξίματος και ανώμαλου δρόμου «Sitia Geopark Trail 2026» να είναι αφιερωμένοι στη μνήμη του Θανάση Κολοτούρoυ και της Δώρας Καπλάνη.