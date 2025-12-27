Τα βουνά δεν συγχωρούν την αμέλεια.

Ο τραγικός χαμός των τεσσάρων ορειβατών στα Βαρδούσια, ανάμεσά τους και ο Θανάσης Κολοτούρος, μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας (ΦΟΡΣΣ), μας γεμίζει θλίψη αλλά και προβληματισμό.

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες, το χειμερινό περιβάλλον, ο πάγος, το χιόνι και η μειωμένη ορατότητα μετατρέπουν το βουνό σε έναν χώρο όπου το παραμικρό λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο. Κι όμως, πολλές φορές αγνοούμε βασικούς κανόνες: σωστός σχεδιασμός, ενημέρωση για τον καιρό, κατάλληλος εξοπλισμός, εμπειρία ανάλογη της διαδρομής και –πάνω απ’ όλα– η απόφαση να γυρίσουμε πίσω όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν.

Η απώλεια αυτή ας γίνει υπενθύμιση σε όλους μας ότι ο σεβασμός στη φύση και στους κανόνες ασφάλειας δεν είναι υπερβολή, αλλά προϋπόθεση ζωής.

Καλό ταξίδι Θανάση. Συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους ανθρώπους που τους αγάπησαν.

Γιάννης Δασκαλάκης

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σητείας