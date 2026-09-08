Ιός του Δυτικού Νείλου: Η θερμοκρασία «ρυθμίζει» τη μετάδοση

Ο ιός εξαπλώνεται διαρκώς, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι η πορεία του θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα των ψεκασμών και τις καιρικές συνθήκες.

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ

Αυξάνονται συνεχώς τα κρούσματα και οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου με αποτέλεσμα να σημειώνεται νέο ρεκόρ επταετίας, ενώ καταγράφηκαν κρούσματα λοίμωξης και σε νέες περιοχές. Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν τον Σεπτέμβριο ως έναν κρίσιμο μήνα, με ενδεχόμενη παράταση της μετάδοσης μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου και η οποία θα εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, τα ατομικά μέτρα που λαμβάνουν οι ευπαθείς ομάδες και την απόδοση των ψεκασμών που συνεχίζονται.

Ηδη την εβδομάδα που πέρασε διαγνώστηκαν 58 νέα κρούσματα ανεβάζοντας τον αριθμό σε 290 από την αρχή της περιόδου επιτήρησης, ενώ προστέθηκαν ακόμη πέντε θάνατοι, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει μέχρι στιγμής τους 24 νεκρούς ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 65 ετών.

Πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση από το 2018, όταν είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 νεκροί. Πέρυσι τα κρούσματα δεν ξεπέρασαν τα 96, ενώ υπήρξαν εννέα απώλειες ανθρώπινων ζωών.

«Ο Σεπτέμβριος αναμένεται να είναι κρίσιμος για την εξέλιξη του επιδημικού κύματος του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική. Η υποχώρηση των θερμοκρασιών, σε συνδυασμό με τους συμπληρωματικούς ψεκασμούς, είναι πιθανό να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση. Αντίθετα, αν ο μήνας παραμείνει θερμός και διατηρηθούν οι συνθήκες που ευνοούν την παρουσία και τη δραστηριότητα των κουνουπιών, η μετάδοση μπορεί να παραταθεί ακόμη και μέσα στον Οκτώβριο. Δεν είναι τυχαίο ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων οριοθετεί από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο την περίοδο κατά την οποία συνήθως παρατηρείται μετάδοση του ιού στην Ευρώπη», δηλώνει στη Realnews ο καθηγητής Μικροβιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Τσακρής.

Στους συνολικά 69 δήμους της χώρας, όπου καταγράφηκαν και διερευνήθηκαν κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, προστέθηκαν ακόμη οκτώ νέοι δήμοι σε συνολικά 20 περιφερειακές ενότητες. Τα 166 από τα συνολικά 290 κρούσματα προέρχονται από δήμους της Αττικής.

Καθοριστικός παράγοντας

Για τον τρόπο μετάδοσης ο Αθ. Τσακρής επεσήμανε ότι «καθοριστικός παράγοντας είναι η ένταση της κυκλοφορίας του ιού στον φυσικό κύκλο πτηνών και κουνουπιών. Ο άνθρωπος δεν αποτελεί τον βασικό κρίκο που συντηρεί την επιδημία. Ο ιός κυκλοφορεί κυρίως μεταξύ πτηνών και κουνουπιών: ένα κουνούπι μολύνεται όταν τραφεί από μολυσμένο πτηνό και στη συνέχεια μπορεί να μεταδώσει τον ιό σε άλλα πτηνά ή στον άνθρωπο. Ακόμη και αν μειωθούν τα ανθρώπινα περιστατικάαυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η κυκλοφορία του ιού έχει σταματήσει στο περιβάλλον. Για την εκτίμηση της πορείας του επιδημικού κύματος έχει συνεπώς ιδιαίτερη αξία η εντομολογική επιτήρηση».

Από τα 290 κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, 199 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή / και μηνιγγίτιδα ή / και οξεία χαλαρή παράλυση) και 91 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις / δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Από τον ΕΟΔΥ θεωρούν αναμενόμενη τη διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες περιοχές όσο και σε νέες. Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε σύγκριση με προηγούμενα έτη.

«Η διαθεσιμότητα στάσιμου νερού και οι βροχοπτώσεις είναι καθοριστικός παράγων», εξηγεί ο Αθ. Τσακρής. «Οι φθινοπωρινές βροχές δεν σημαίνουν αυτομάτως αύξηση της μετάδοσης. Η επίδρασή τους εξαρτάται από το πότε θα σημειωθούν, από την έντασή τους και κυρίως από τις θερμοκρασίες που θα ακολουθήσουν. Μια περίοδος βροχοπτώσεων που συνοδεύεται από ζέστη μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες εστίες αναπαραγωγής και να ενισχύσει προσωρινά τους πληθυσμούς των κουνουπιών. Αντίθετα, εάν οι βροχοπτώσεις συνδυαστούν από αισθητή και διαρκή πτώση της θερμοκρασίας, η επίδρασή τους στην αναπαραγωγή και στην επιβίωση των κουνουπιών θα είναι περιορισμένη».

Υψηλού κινδύνου

Η ομάδα εργασίας για τον καθορισμό επηρεαζόμενων περιοχών από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές του ΕΟΔΥ, κατόπιν συνεκτίμησης επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, γνωμοδότησε ότι επιπρόσθετα χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» οι δήμοι Ηρακλείου Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης – Υμηττού Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Ιλίου Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, Φαρκαδόνας Π.Ε. Τρικάλων, Αμφίπολης Π.Ε. Σερρών, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Πύδνας – Κολινδρού Π.Ε. Πιερίας, Κιλκίς Π.Ε. Κιλκίς, Κορινθίων Π.Ε. Κορινθίας, Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου, Θάσου και Τήνου.

«Με βάση όλους αυτούς τους παράγοντες, ο Σεπτέμβριος αποτελεί περισσότερο μήνα μετάβασης παρά μήνα λήξης της επιδημίας. Η μετάδοση αναμένεται να παραμείνει ενεργή τις πρώτες εβδομάδες, με την πορεία της να εξαρτάται κυρίως από τη θερμοκρασία, την παρουσία των κουνουπιών και την κυκλοφορία του ιού στο περιβάλλον», επισημαίνει ο Αθ. Τσακρής, εξηγώντας πως οι θερμοκρασιακές συνθήκες θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη της κατάστασης. «Η κλιματική αλλαγή μετακινεί τα όρια της εποχικότητας των κουνουπιών, άρα για τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν υπάρχουν πλέον αυστηρά ημερολογιακά όρια. Και αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν στη χάραξη στρατηγικών πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας», καταλήγει ο καθηγητής.

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