Γνωστό έγινε για ΑΕ Νεάπολης και ΑΟΑΝ το πρόγραμμα τους στον 10ο (κρητικό) όμιλο της Γ’ εθνικής, μετά από την κλήρωση που έγινε από την ΕΠΟ και είναι αναλυτικά:

1η αγωνιστική

ΑΟΑΝ-ΑΟ Τυμπακίου

Πλατανιάς-Πανακρωτηριακός

Γιούχτας-Ρεθυμνιακός

Επισκοπή-ΑΕ Νεάπολης

Χερσόνησος-Χανιά

ΠΟΑ-Εργοτέλης

2η αγωνιστική

Πλατανιάς-ΑΟΑΝ

ΑΟ Τυμπακίου-Γιούχτας

Πανακρωτηριακός-Επισκοπή

Ρεθυμνιακός-Χερσόνησος

ΑΕ Νεάπολης-ΠΟΑ

Εργοτέλης-Χανιά

3η αγωνιστική

ΑΟΑΝ-Γιούχτας

Επισκοπή-Πλατανιάς

Χερσόνησος-ΑΟ Τυμπακίου

ΠΟΑ-Πανακρωτηριακός

Εργοτέλης-Ρεθυμνιακός

Χανιά-ΑΕ Νεάπολης

4η αγωνιστική

Επισκοπή-ΑΟΑΝ

Γιούχτας-Χερσόνησος

Πλατανιάς-ΠΟΑ

ΑΟ Τυμπακίου-Εργοτέλης

Πανακρωτηριακός-Χανιά

ΑΕ Νεάπολης-Ρεθυμνιακός

5η αγωνιστική

ΑΟΑΝ-Χερσόνησος

ΠΟΑ-Επισκοπή

Εργοτέλης-Γιούχτας

Χανιά-Πλατανιάς

ΑΕ Νεάπολης-ΑΟ Τυμπακίου

Ρεθυμνιακός-Πανακρωτηριακός

6η αγωνιστική

ΠΟΑ-ΑΟΑΝ

Χερσόνησος-Εργοτέλης

Επισκοπή-Χανιά

Γιούχτας-ΑΕ Νεάπολης

Πλατανιάς-Ρεθυμνιακός

ΑΟ Τυμπακίου-Πανακρωτηριακός

7η αγωνιστική

ΑΟΑΝ-Εργοτέλης

Χανιά-ΠΟΑ

ΑΕ Νεάπολης-Χερσόνησος

Ρεθυμνιακός-Επισκοπή

Πανακρωτηριακός-Γιούχτας

ΑΟ Τυμπακίου-Πλατανιάς

8η αγωνιστική

Χανιά-ΑΟΑΝ

Εργοτέλης-ΑΕ Νεάπολης

ΠΟΑ-Ρεθυμνιακός

Χερσόνησος-Πανακρωτηριακός

Επισκοπή-ΑΟ Τυμπακίου

Γιούχτας-Πλατανιάς

9η αγωνιστική

ΑΟΑΝ-ΑΕ Νεάπολης

Ρεθυμνιακός-Χανιά

Πανακρωτηριακός-Εργοτέλης

ΑΟ Τυμπακίου-ΠΟΑ

Πλατανιάς-Χερσόνησος

Γιούχτας-Επισκοπή

10η αγωνιστική

Ρεθυμνιακός-ΑΟΑΝ

ΑΕ Νεάπολης-Πανακρωτηριακός

Χανιά-ΑΟ Τυμπακίου

Εργοτέλης-Πλατανιάς

ΠΟΑ-Γιούχτας

Χερσόνησος-Επισκοπή

11η αγωνιστική

Πανακρωτηριακός-ΑΟΑΝ

ΑΟ Τυμπακίου-Ρεθυμνιακός

Πλατανιάς-ΑΕ Νεάπολης

Γιούχτας-Χανιά

Επισκοπή-Εργοτέλης

Χερσόνησος-ΠΟΑ

12η αγωνιστική

ΑΟ Τυμπακίου-ΑΟΑΝ

Πανακρωτηριακός-Πλατανιάς

Ρεθυμνιακός-Γιούχτας

ΑΕ Νεάπολης-Επισκοπή

Χανιά-Χερσόνησος

Εργοτέλης-ΠΟΑ

13η αγωνιστική

ΑΟΑΝ-Πλατανιάς

Γιούχτας-ΑΟ Τυμπακίου

Επισκοπή-Πανακρωτηριακός

Χερσόνησος-Ρεθυμνιακός

ΠΟΑ-ΑΕ Νεάπολης

Χανιά-Εργοτέλης

14η αγωνιστική

Γιούχτας-ΑΟΑΝ

Πλατανιάς-Επισκοπή

ΑΟ Τυμπακίου-Χερσόνησος

Πανακρωτηριακός-ΠΟΑ

Ρεθυμνιακός-Εργοτέλης

ΑΕ Νεάπολης-Χανιά

15η αγωνιστική

ΑΟΑΝ-Επισκοπή

Χερσόνησος-Γιούχτας

ΠΟΑ-Πλατανιάς

Εργοτέλης-ΑΟ Τυμπακίου

Χανιά-Πανακρωτηριακός

Ρεθυμνιακός-ΑΕ Νεάπολης

16η αγωνιστική

Χερσόνησος-ΑΟΑΝ

Επισκοπή-ΠΟΑ

Γιούχτας-Εργοτέλης

Πλατανιάς-Χανιά

ΑΟ Τυμπακίου-ΑΕ Νεάπολης

Πανακρωτηριακός-Ρεθυμνιακός

17η αγωνιστική

ΑΟΑΝ-ΠΟΑ

Εργοτέλης-Χερσόνησος

Χανιά-Επισκοπή

ΑΕ Νεάπολης-Γιούχτας

Ρεθυμνιακός-Πλατανιάς

Πανακρωτηριακός-ΑΟ Τυμπακίου

18η αγωνιστική

Εργοτέλης-ΑΟΑΝ

ΠΟΑ-Χανιά

Χερσόνησος-ΑΕ Νεάπολης

Επισκοπή-Ρεθυμνιακός

Γιούχτας-Πανακρωτηριακός

Πλατανιάς-ΑΟ Τυμπακίου

19η αγωνιστική

ΑΟΑΝ-Χανιά

ΑΕ Νεάπολης-Εργοτέλης

Ρεθυμνιακός-ΠΟΑ

Πανακρωτηριακός-Χερσόνησος

ΑΟ Τυμπακίου-Επισκοπή

Πλατανιάς-Γιούχτας

20η αγωνιστική

ΑΕ Νεάπολης-ΑΟΑΝ

Χανιά-Ρεθυμνιακός

Εργοτέλης-Πανακρωτηριακός

ΠΟΑ-ΑΟ Τυμπακίου

Χερσόνησος-Πλατανιάς

Επισκοπή-Γιούχτας

21η αγωνιστική

ΑΟΑΝ-Ρεθυμνιακός

Πανακρωτηριακός-ΑΕ Νεάπολης

ΑΟ Τυμπακίου-Χανιά

Πλατανιάς-Εργοτέλης

Γιούχτας-ΠΟΑ

Επισκοπή-Χερσόνησος

22η αγωνιστική

ΑΟΑΝ-Πανακρωτηριακός

Ρεθυμνιακός-ΑΟ Τυμπακίου

ΑΕ Νεάπολης-Πλατανιάς

Χανιά-Γιούχτας

Εργοτέλης-Επισκοπή

ΠΟΑ-Χερσόνησος