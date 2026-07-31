Γνωστό έγινε για ΑΕ Νεάπολης και ΑΟΑΝ το πρόγραμμα τους στον 10ο (κρητικό) όμιλο της Γ’ εθνικής, μετά από την κλήρωση που έγινε από την ΕΠΟ και είναι αναλυτικά:
1η αγωνιστική
ΑΟΑΝ-ΑΟ Τυμπακίου
Πλατανιάς-Πανακρωτηριακός
Γιούχτας-Ρεθυμνιακός
Επισκοπή-ΑΕ Νεάπολης
Χερσόνησος-Χανιά
ΠΟΑ-Εργοτέλης
2η αγωνιστική
Πλατανιάς-ΑΟΑΝ
ΑΟ Τυμπακίου-Γιούχτας
Πανακρωτηριακός-Επισκοπή
Ρεθυμνιακός-Χερσόνησος
ΑΕ Νεάπολης-ΠΟΑ
Εργοτέλης-Χανιά
3η αγωνιστική
ΑΟΑΝ-Γιούχτας
Επισκοπή-Πλατανιάς
Χερσόνησος-ΑΟ Τυμπακίου
ΠΟΑ-Πανακρωτηριακός
Εργοτέλης-Ρεθυμνιακός
Χανιά-ΑΕ Νεάπολης
4η αγωνιστική
Επισκοπή-ΑΟΑΝ
Γιούχτας-Χερσόνησος
Πλατανιάς-ΠΟΑ
ΑΟ Τυμπακίου-Εργοτέλης
Πανακρωτηριακός-Χανιά
ΑΕ Νεάπολης-Ρεθυμνιακός
5η αγωνιστική
ΑΟΑΝ-Χερσόνησος
ΠΟΑ-Επισκοπή
Εργοτέλης-Γιούχτας
Χανιά-Πλατανιάς
ΑΕ Νεάπολης-ΑΟ Τυμπακίου
Ρεθυμνιακός-Πανακρωτηριακός
6η αγωνιστική
ΠΟΑ-ΑΟΑΝ
Χερσόνησος-Εργοτέλης
Επισκοπή-Χανιά
Γιούχτας-ΑΕ Νεάπολης
Πλατανιάς-Ρεθυμνιακός
ΑΟ Τυμπακίου-Πανακρωτηριακός
7η αγωνιστική
ΑΟΑΝ-Εργοτέλης
Χανιά-ΠΟΑ
ΑΕ Νεάπολης-Χερσόνησος
Ρεθυμνιακός-Επισκοπή
Πανακρωτηριακός-Γιούχτας
ΑΟ Τυμπακίου-Πλατανιάς
8η αγωνιστική
Χανιά-ΑΟΑΝ
Εργοτέλης-ΑΕ Νεάπολης
ΠΟΑ-Ρεθυμνιακός
Χερσόνησος-Πανακρωτηριακός
Επισκοπή-ΑΟ Τυμπακίου
Γιούχτας-Πλατανιάς
9η αγωνιστική
ΑΟΑΝ-ΑΕ Νεάπολης
Ρεθυμνιακός-Χανιά
Πανακρωτηριακός-Εργοτέλης
ΑΟ Τυμπακίου-ΠΟΑ
Πλατανιάς-Χερσόνησος
Γιούχτας-Επισκοπή
10η αγωνιστική
Ρεθυμνιακός-ΑΟΑΝ
ΑΕ Νεάπολης-Πανακρωτηριακός
Χανιά-ΑΟ Τυμπακίου
Εργοτέλης-Πλατανιάς
ΠΟΑ-Γιούχτας
Χερσόνησος-Επισκοπή
11η αγωνιστική
Πανακρωτηριακός-ΑΟΑΝ
ΑΟ Τυμπακίου-Ρεθυμνιακός
Πλατανιάς-ΑΕ Νεάπολης
Γιούχτας-Χανιά
Επισκοπή-Εργοτέλης
Χερσόνησος-ΠΟΑ
12η αγωνιστική
ΑΟ Τυμπακίου-ΑΟΑΝ
Πανακρωτηριακός-Πλατανιάς
Ρεθυμνιακός-Γιούχτας
ΑΕ Νεάπολης-Επισκοπή
Χανιά-Χερσόνησος
Εργοτέλης-ΠΟΑ
13η αγωνιστική
ΑΟΑΝ-Πλατανιάς
Γιούχτας-ΑΟ Τυμπακίου
Επισκοπή-Πανακρωτηριακός
Χερσόνησος-Ρεθυμνιακός
ΠΟΑ-ΑΕ Νεάπολης
Χανιά-Εργοτέλης
14η αγωνιστική
Γιούχτας-ΑΟΑΝ
Πλατανιάς-Επισκοπή
ΑΟ Τυμπακίου-Χερσόνησος
Πανακρωτηριακός-ΠΟΑ
Ρεθυμνιακός-Εργοτέλης
ΑΕ Νεάπολης-Χανιά
15η αγωνιστική
ΑΟΑΝ-Επισκοπή
Χερσόνησος-Γιούχτας
ΠΟΑ-Πλατανιάς
Εργοτέλης-ΑΟ Τυμπακίου
Χανιά-Πανακρωτηριακός
Ρεθυμνιακός-ΑΕ Νεάπολης
16η αγωνιστική
Χερσόνησος-ΑΟΑΝ
Επισκοπή-ΠΟΑ
Γιούχτας-Εργοτέλης
Πλατανιάς-Χανιά
ΑΟ Τυμπακίου-ΑΕ Νεάπολης
Πανακρωτηριακός-Ρεθυμνιακός
17η αγωνιστική
ΑΟΑΝ-ΠΟΑ
Εργοτέλης-Χερσόνησος
Χανιά-Επισκοπή
ΑΕ Νεάπολης-Γιούχτας
Ρεθυμνιακός-Πλατανιάς
Πανακρωτηριακός-ΑΟ Τυμπακίου
18η αγωνιστική
Εργοτέλης-ΑΟΑΝ
ΠΟΑ-Χανιά
Χερσόνησος-ΑΕ Νεάπολης
Επισκοπή-Ρεθυμνιακός
Γιούχτας-Πανακρωτηριακός
Πλατανιάς-ΑΟ Τυμπακίου
19η αγωνιστική
ΑΟΑΝ-Χανιά
ΑΕ Νεάπολης-Εργοτέλης
Ρεθυμνιακός-ΠΟΑ
Πανακρωτηριακός-Χερσόνησος
ΑΟ Τυμπακίου-Επισκοπή
Πλατανιάς-Γιούχτας
20η αγωνιστική
ΑΕ Νεάπολης-ΑΟΑΝ
Χανιά-Ρεθυμνιακός
Εργοτέλης-Πανακρωτηριακός
ΠΟΑ-ΑΟ Τυμπακίου
Χερσόνησος-Πλατανιάς
Επισκοπή-Γιούχτας
21η αγωνιστική
ΑΟΑΝ-Ρεθυμνιακός
Πανακρωτηριακός-ΑΕ Νεάπολης
ΑΟ Τυμπακίου-Χανιά
Πλατανιάς-Εργοτέλης
Γιούχτας-ΠΟΑ
Επισκοπή-Χερσόνησος
22η αγωνιστική
ΑΟΑΝ-Πανακρωτηριακός
Ρεθυμνιακός-ΑΟ Τυμπακίου
ΑΕ Νεάπολης-Πλατανιάς
Χανιά-Γιούχτας
Εργοτέλης-Επισκοπή
ΠΟΑ-Χερσόνησος