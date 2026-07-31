Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Νομού Λασιθίου εκφράζει τη βαθιά θλίψη και συλλυπητήριά του για τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους χθες, 29 Ιουλίου 2026, κατά τη διάρκεια της αγωνιώδους αντιμετώπισης των πυρκαγιών.

Οι αγωνιστές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έπεσαν ηρωικά στη γραμμή του καθήκοντος, προστατεύοντας τις ζωές, τα σπίτια και τον φυσικό πλούτο της Κρήτης. Τη στιγμή που εμείς, ως ξενοδόχοι, αναλαμβάνουμε την ευθύνη της φιλοξενίας και της προστασίας των

επισκεπτών του νησιού, εκείνοι αναλαμβάνουν την πιο μεγάλη ευθύνη — την προστασία

της ίδιας της Κρήτης.

Στις οικογένειες, στους συναδέλφους τους, και σε ολόκληρη την Πυροσβεστική Κοινότητα, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Δεσμευόμαστε να στηρίξουμε τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κρίσης και τη δημιουργία συνθηκών αποτροπής τέτοιων τραγωδιών αλλά και να ανταποκρινόμαστε στο οποίο κάλεσμα της Πολιτικής Προστασίας για μετακίνηση επισκεπτών σε πιο ασφαλείς περιοχές

και ξενοδοχεία όπως κάνουμε πάντα, με αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό.

Με εκτίμηση,

Για τον Σύνδεσμο Ξενοδόχων

Νομού Λασιθίου

Ιωάννης Προκοπάκης, BA, MSc