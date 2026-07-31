Τα βλέμματα μαγνήτισε η παρουσία του Σάκη Ρουβά στην Ελούντα, όπου πέρασε μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά μαζί με τη σύζυγό του Κάτια Ζυγούλη, το παιδί τους και αγαπημένους φίλους.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, χαλαρός και ιδιαίτερα προσιτός, απόλαυσε το δείπνο του στο εστιατόριο «Δέσποινα», με την παρέα στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, καθώς και μέλη των οικογενειών Κοντόπουλου και Κοκκοτού.

Η παρέα πέρασε αρκετές ώρες στο γνωστό παραθαλάσσιο εστιατόριο, απολαμβάνοντας την κρητική φιλοξενία και τις τοπικές γεύσεις, σε μια ευχάριστη και χαλαρή ατμόσφαιρα.

Άλλωστε, η Ελούντα και γενικότερα η περιοχή του Μεραμπέλλου αποτελούν έναν αγαπημένο καλοκαιρινό προορισμό για τον Σάκη Ρουβά και την οικογένειά του, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια επιλέγουν συχνά την περιοχή για στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας και την πίεση της πρωτεύουσας.

Ν.Σ.