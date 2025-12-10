Την Τρίτη 09/12/2025 πραγματοποιήθηκε στο 1ο και 2ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου προγραμματισμένη άσκηση ετοιμότητας για σεισμό, με στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση των μαθητών σχετικά με τους σωστούς τρόπους αντίδρασης σε περίπτωση σεισμικού φαινομένου.

Καταρχάς, ανά σχολείο, στην αίθουσα εκδηλώσεων, έγινε ενημέρωση από τους Αξιωματικούς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγίου Νικολάου κ.κ. Αφορδακό Κωνσταντίνο και Τραπιεράκη Ειρήνη καθώς και τον Υπεύθυνο της Ομάδας Διάσωσης Κρήτης κ. Κουλουγουσίδη Δημήτρη. Ακολούθησαν ερωτήσεις από εκπαιδευτικούς και παιδιά και στη συνέχεια ενημερώθηκαν αναλυτικά και οι εκπαιδευτικοί για τη διαδικασία.

Μετά την είσοδο των μαθητών στις τάξεις, ακούστηκε το προειδοποιητικό σήμα, οι μαθητές ακολούθησαν τις οδηγίες των εκπαιδευτικών, προφυλάχθηκαν κάτω από τα θρανία και στη συνέχεια εκκένωσαν με ασφάλεια το κτίριο, κατευθυνόμενοι προς τον προκαθορισμένο χώρο συγκέντρωσης.

Οι εκπαιδευτικοί είχαν μαζί τους όλα τα απαραίτητα έγγραφα και υλικά, όπως καταλόγους μαθητών, φαρμακείο πρώτων βοηθειών και τον φάκελο ενεργειών έκτακτης ανάγκης, συμβάλλοντας στην ομαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή της άσκησης.

Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ανατροφοδότηση, ώστε να ενισχυθεί η ετοιμότητα και η υπευθυνότητα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Τέτοιες δράσεις συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της ασφάλειας και στην καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης και προστασίας στο σχολικό περιβάλλον.

Οι μαθητές μας εφαρμόζοντας πιστά τις οδηγίες των εκπαιδευτικών τους προσομοίωσαν την αντίδρασή τους σε περίπτωση σεισμού κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στους προκαθορισμένους σταθμούς συγκέντρωσης.

Ο στόχος της Άσκησης Σεισμού ήταν να εκπαιδευτούν οι μαθητές στο σύνολό τους ώστε να λειτουργούν σύμφωνα με το σχέδιο εκκένωσης των Σχολείων, να ακολουθούν τις κατευθύνσεις των εκπαιδευτικών τους και να μπορούν να οδηγηθούν με ασφάλεια στους σταθμούς συγκέντρωσης, χωρίς να κινδυνεύσουν, κατά την έξοδό τους από το κτίριο.

Ασκήσεις εκκένωσης πρόκειται να ακολουθήσουν και άλλες σε διαφορετικές χρονικές περιόδου του ημερήσιου προγράμματος μαθημάτων.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους Πυροσβέστες και τον Υπεύθυνο της Ομάδας Διάσωσης για την εμπεριστατωμένη ενημέρωση και τις διευκρινίσεις που έδωσαν πριν και μετά την άσκηση προκειμένου να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.

Επίσης ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς που είχαν τον συντονισμό εκ μέρους των σχολείων κ.κ. Μελά Εμμανουήλ από το 1ο Λύκειο και Τσαγκαράκη Αριστέα από το 2ο Λύκειο.

Οι Διευθυντές

Πεδιαδίτη Καλλιόπη

Χαβάκης Γεώργιος