Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και σε συνέχεια του από 11.08.2026σχετικού Δελτίου Τύπου, ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα24 Αυγούστου 2026 αναμένεται να δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως περίληψη τριών (3) αποφάσεων της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αφορούν στο μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και σε ΚΕΔΑΣΥ και Μουσικά Σχολεία, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13).

Ειδικότερα, αναμένεται να δημοσιευτούν:

α) η υπό στοιχεία 109310/Ε1/19.8.2026 απόφαση με θέμα “Διορισμός 3.293 εκπαιδευτικών από τους εγγεγραμμένους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσηςτων Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023, 2ΓΕ/2023και 1ΓΤ/2024 (Γ΄ 1851/2024, διορθ. σφάλματος Γ΄ 2024/2024, Γ΄ 2415/2024, Γ΄ 2416/2024 και Γ΄ 2362/2025).“,

β) η υπό στοιχεία 109313/Ε1/19.8.2026 απόφαση με θέμα “Διορισμός 75 εκπαιδευτικών, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης και TE16 Μουσικής μη ανώτατων ιδρυμάτων, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023 και 1ΓΤ/2024 (Γ΄ 1851/2024, διόρθωση σφάλματος Γ΄ 2024/2024, και Γ΄ 2362/2025), σε Μουσικά Σχολεία.” και

γ) η υπό στοιχεία 109314/Ε1/19.8.2026 απόφαση με θέμα “Διορισμός 1.421 εκπαιδευτικών εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ του Α.Σ.Ε.Π. υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 3ΕΑ/2025 και 4ΕΑ/2025 (Γ΄3363/2026 και Γ΄2251/2026 αντιστοίχως).”

Στην περίπτωση αυτή, οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στον/στην προϊστάμενο/η της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση με σχετικό δελτίο τύπου.