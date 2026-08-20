To καλοκαίρι καλά κρατεί και τα πανηγύρια συνεχίζουν να διασκεδάζουν ντόπιους και επισκέπτες της περιοχής της Σητείας. Παρακάτω υπάρχουν διάφορα εξ αυτών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Παρασκευή 21 Αυγούστου ΣΥΚΙΑ Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Συκιάς “Η Ελιά” σας προσκαλεί στη 4η γιορτή σύκου με τους Αναστάσιο Μπούχλη και Αντώνη Κουράκη. Στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείο στις 21.00

Σάββατο 22 Αυγούστου ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟ Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πισκοκεφάλου “Ο Βιτσέντζος Κορνάρος” σας προσκαλεί στη γιορτή σταφίδας σουλτανίνας με τον Σήφη Στειακό και τον Βαλεντίνο. Στο αθλητικό κέντρο Πισκοκεφάλου “Αριστοτέλης Θαλασσινός” στις 21.00

Κυριακή 23 Αυγούστου ΑΔΡΑΒΑΣΤΟΙ Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αδραβάστων “Ο Άγιος Δημήτριος” σας προσκαλεί στην καθιερωμένη ημερήσια εκδήλωση του με Κρητικό και λαϊκό πρόγραμμα με τους Νίκο Βεζυρακη, Γιάννη Καζαμία, Γιώργο Κατσουλιέρη, Αλέξη Καζάκη, Γιώργο Μαζωνάκη, Γιάννη Βεριγακη στο χώρο εκδηλώσεων των Αδραβάστων στη 13.00

Παρασκευή 28 Αυγούστου ΓΟΥΔΟΥΡΑΣ Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γούδουρα σας προσκαλεί στην χοροεσπερίδα της παραμονής του Αγίου Ιωάννη του Καψά με το Κρητικό συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη στις 20.30

Σάββατο 29 Αυγούστου ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ Ο Προοδευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Έξω Μουλιανών σας προσκαλεί την γιορτή κομμάτας με το συγκρότημα του Δημήτρη Μπετίνη. Στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Εξω Μουλιανών στις 21.00

Σάββατο 29 Αυγούστου ΖΗΡΟΣ Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζήρου σας προσκαλεί στο παραδοσιακό πανήγυρι του Αι Γιαννιού με το συγκρότημα του Γιάννη Σμαραγδάκη στην πλατεία του Συλλόγου στις 21.30