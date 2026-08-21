Μια νέα πιλοτική δράση με τίτλο «Restaurant + Olive Oil» εγκαινιάζει το Επιμελητήριο Λασιθίου, με στόχο την ανάδειξη του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου του νομού και την άμεση σύνδεσή του με την εμπειρία φιλοξενίας των επισκεπτών.

Το Λασίθι είναι ένας τόπος που δεν μένει στη μνήμη μόνο για τις εικόνες και τα τοπία του, αλλά και για τις γεύσεις του. Κεντρική θέση σε αυτή τη γαστρονομική ταυτότητα έχει το ελαιόλαδο, ένα προϊόν άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία, τον πολιτισμό και την καθημερινότητα των ανθρώπων της περιοχής.

Παρά το γεγονός ότι στο Λασίθι παράγονται εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδα, το Επιμελητήριο επισημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις ο επισκέπτης ολοκληρώνει τις διακοπές του χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει ότι δοκίμασε ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα της κρητικής και μεσογειακής διατροφής.

Η δράση φιλοδοξεί να αλλάξει αυτή την πραγματικότητα, μετατρέποντας το ελαιόλαδο από ένα «αόρατο» συστατικό της γεύσης σε βασικό στοιχείο της εμπειρίας φιλοξενίας.

Η δράση από 7 έως 30 Σεπτεμβρίου

Στο πλαίσιο του «Restaurant + Olive Oil», από τις 7 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, τα εστιατόρια που θα συμμετέχουν θα τοποθετούν στο τραπέζι, μαζί με το κουβέρ, μία φιάλη εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου από Λασιθιώτη παραγωγό.

Ο σερβιτόρος θα ανοίγει τη φιάλη μπροστά στον πελάτη και θα σερβίρει μικρή ποσότητα ελαιολάδου, ώστε ο επισκέπτης να έχει τη δυνατότητα να το δοκιμάσει και να γνωρίσει ένα αυθεντικό προϊόν του τόπου.

Παράλληλα, όσα εστιατόρια το επιθυμούν θα μπορούν να διαθέτουν προς πώληση το ελαιόλαδο που σερβίρουν, σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο του καταστήματος.

Το Επιμελητήριο προτείνει το ελαιόλαδο που θα προσφέρεται να προέρχεται από το Λασίθι και να διαθέτει, ιδανικά, πιστοποίηση ΠΟΠ Σητείας, ΠΓΕ Κρήτη με καταγωγή από το Λασίθι ή ΠΓΕ Κριτσά, δίνοντας έμφαση στη στήριξη παραγωγών που ζουν, εργάζονται και παράγουν στον νομό.

Τι προσφέρει το Επιμελητήριο

Το Επιμελητήριο Λασιθίου αναλαμβάνει τον συντονισμό της δράσης, καθώς και την προβολή των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται:

Χορηγούμενες διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

Δημιουργία ειδικού υλικού προβολής, όπως κάρτα καλωσορίσματος.

Προώθηση της δράσης στα μέσα ενημέρωσης.

Ενημέρωση για τη νόμιμη διαδικασία διάθεσης και πώλησης των προϊόντων.

Συνεργασία με εμφιαλωτές και παραγωγούς του νομού για την εξασφάλιση ευνοϊκών όρων συμμετοχής.

Προτεραιότητα συμμετοχής σε μελλοντικές δράσεις του Επιμελητηρίου που θα αφορούν τη γαστρονομία.

Τα εστιατόρια που θα συμμετάσχουν θα πρέπει, επίσης, να καταγράφουν ορισμένα βασικά στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση και τις πωλήσεις του ελαιολάδου, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της δράσης.

Παράλληλα, στο τραπέζι θα τοποθετείται διακριτική κάρτα, χορηγία του Επιμελητηρίου, μέσω της οποίας ο επισκέπτης θα ενημερώνεται για τη σημασία του ελαιολάδου και τη σύνδεσή του με την ιστορία και την ταυτότητα του Λασιθίου.

«Γίνετε Πρεσβευτές του Λασιθιώτικου Ελαιολάδου»

Το Επιμελητήριο καλεί τα μέλη του να στηρίξουν την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι το ελαιόλαδο δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη τοπικό προϊόν.

«Είναι η ιστορία, ο πολιτισμός και η ταυτότητα του τόπου μας. Η ελιά είναι η ευημερία μας, η σύνδεσή μας με την ύπαιθρο, είναι το δέντρο μας. Γιατί αν το Λασίθι είχε γεύση… αυτή θα ήταν το ελαιόλαδο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στόχος είναι κάθε επισκέπτης του Λασιθίου να έχει την ευκαιρία να γνωρίσει και να γευθεί την αυθεντική γεύση του τόπου, ενισχύοντας παράλληλα τον πρωτογενή τομέα και τους ντόπιους παραγωγούς.

Οι δηλώσεις συμμετοχής στη δράση θα γίνονται έως τις 28 Αυγούστου 2026.

Επιμελητήριο Λασιθίου – Γίνετε Πρεσβευτές του Λασιθιώτικου Ελαιολάδου!