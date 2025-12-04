Σε μια κίνηση στρατηγικής σημασίας για την περιβαλλοντική θωράκιση ενός από τους πιο εμβληματικούς κόλπους της Κρήτης, προχωρά η Περιφέρεια Κρήτης. Η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων στον Κόλπο της Ελούντας, μιας περιοχής που αποτελεί τον «πνεύμονα» της τουριστικής ανάπτυξης του Λασιθίου, τίθεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μέσω ενός νέου, εξειδικευμένου ερευνητικού προγράμματος.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και η έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Παρακολούθηση Κρίσιμων Περιβαλλοντικών Παραμέτρων στον Κόλπο της Ελούντας». Η απόφαση αυτή έρχεται να ενεργοποιήσει μηχανισμούς ελέγχου και καταγραφής, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας σε ένα κλειστό και ιδιαίτερα ευαίσθητο θαλάσσιο σύστημα.

Το έργο, το οποίο υπάγεται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, δεν αποτελεί μια αποσπασματική ενέργεια, αλλά εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας για την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων.

Η Ελούντα, δεχόμενη χιλιάδες επισκέπτες ετησίως και φιλοξενώντας έντονη δραστηριότητα σκαφών, αντιμετωπίζει πιέσεις που, αν δεν ελεγχθούν, θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το φυσικό της κάλλος και την ποιότητα του περιβάλλοντος. Οι αιτούμενες υπηρεσίες του προγράμματος περιλαμβάνουν εκτεταμένες δειγματοληψίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των κρίσιμων δεικτών.

Συγκεκριμένα: Φυσικές και Χημικές παράμετροι, για τον εντοπισμό τυχόν ρυπαντικών φορτίων ή αλλαγών στη σύσταση του νερού. Βιολογικές και Μικροβιολογικές παράμετροι, για την αξιολόγηση της υγείας των θαλάσσιων οργανισμών και την ασφάλεια των υδάτων για κολύμβηση και αλιεία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν επιφανειακά. Οι επιστήμονες θα εστιάσουν τόσο στην υδάτινη στήλη όσο και στον πυθμένα του κόλπου. Η εξέταση του πυθμένα κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς εκεί συσσωρεύονται συνήθως μακροπρόθεσμα τα ιζήματα και οι ρύποι, δίνοντας την πραγματική εικόνα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης μιας περιοχής.

Χρονοδιάγραμμα και χρηματοδότηση

«Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από τον μακρόπνοο χαρακτήρα του, καθώς δεν αφορά μόνο την τρέχουσα περίοδο, αλλά δεσμεύει κονδύλια για μια τριετία, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της παρακολούθησης», εξηγεί ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απόφασης, η δαπάνη βαρύνει τα οικονομικά έτη 2026, 2027 και 2028. Η χρηματοδότηση προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) της Περιφέρειας, στο πλαίσιο της 1ης τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης για το 2025.

Η σημασία για την τοπική οικονομία και κοινωνία

«Η έγκριση αυτής της δαπάνης αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η Περιφέρεια Κρήτης και η Π.Ε. Λασιθίου αντιλαμβάνονται πως η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να βαδίζει χέρι-χέρι με την επιστημονική τεκμηρίωση και την προστασία του περιβάλλοντος», σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης.

Για τους επαγγελματίες της Ελούντας, τους ψαράδες, τους ξενοδόχους, αλλά και τους μόνιμους κατοίκους, η ύπαρξη ενός μηχανισμού που θα παρακολουθεί την υγεία της θάλασσας αποτελεί εγγύηση για το μέλλον. Ο Κόλπος της Ελούντας είναι ένας φυσικός θησαυρός και η διατήρησή του σε άριστη κατάσταση είναι μονόδρομος για την οικονομική ευημερία του τόπου μας. Με την έναρξη των δειγματοληψιών, η Ελούντα θα αποκτήσει μια «επιστημονική ταυτότητα» ποιότητας, ένα ακόμα ισχυρό χαρτί στη διεθνή τουριστική αγορά, αποδεικνύοντας πως η πολυτέλεια στον τουρισμό προϋποθέτει πρώτα και κύρια ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ