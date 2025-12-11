Ξεκινά σήμερα το Τετραήμερο Λόγου και Τέχνης στον Αγ. Νικόλαο.

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 [Πέμπτη, 7.00 μμ]

Κεντρικός εκθεσιακός χώρος Αγίου Νικολάου [«Ειρηνοδικείο»] Εγκαίνια παράλληλων εκθέσεων φωτογραφίας

Κώστας Κουτουλάκης (1891-1974): Φωτογραφίζοντας την Ιστορία, Καταγραφή ωμοτήτων Κατοχής 1941-1944 στην Κρήτη στο πλαίσιο της Κ.Ε.Δ.Ω.Κ. (επιτρ. Ν.Καζαντζάκη) [Παραχώρηση αρχείου από τη φωτογραφική Συλλογή του Δήμου Μαλεβιζίου Ηρακλείου]

Άρτεμις Αλκαλάη (γεν.1957): Σπουδή πάνω στο τραύμα, τη μνήμη και την απώλεια / Έλληνες Εβραίοι επιζώντες από το Ολοκαύτωμα

Πρωτότυπη φωτογραφική καταγραφή της εικαστικού Α. Αλκαλάη με τα πρόσωπα Εβραίων που επέζησαν από τα στρατόπεδα εξόντωσης των ναζί στη διάρκεια της φρίκης του Ολοκαυτώματος.

Ο δάσκαλος & λυράρης Δημήτρης Μυρ. Σγουρός, με τον Μανὀλη Κ. Πάγκαλο και τον Αλέξη Τζανάκη στα λαούτα, ολοκληρώνουν μουσικά τη βραδιά με κομμάτια από την Κρητική μουσική παράδοση αποτίνοντας φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν, σε όσους υπέφεραν ή εξοντώθηκαν από τους ναζί, σε όσους θυσιάστηκαν ή επέζησαν κατά τους αγώνες για ανθρώπινη αξιοπρέπεια και Ελευθερία στη διάρκεια του Β’ Π.Π. και της Κατοχής.