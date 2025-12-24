Στο πλαίσιο της περιόδου που διανύουμε κι εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς έκκληση απευθύνεται από την Αστυνομία προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, εστιάζοντας στην προστασία της ζωής, αφού ζητούμενο είναι οι γιορτινές αυτές ημέρες να κυλήσουν όμορφα και με ασφάλεια για όλο τον κόσμο.

Όπως ανέφερε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας κ. Εμμανουήλ Βουτυράκης εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι Αστυνομικές Υπηρεσίες εφαρμόζουν ειδικά σχέδια τα οποία εκπονούνται από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και στόχο έχουν την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών αλλά και της περιουσίας. Ειδικότερα για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες όπως είναι οι υπερήλικες και οι ανήλικοι.

Σε αυτό το πλαίσιο εφιστά την προσοχή όλων. «Να τηρούν αυστηρά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις επικίνδυνες παραβάσεις, ήτοι παραβίαση του σηματοδότη, αλκοόλ… Αυτές τις μέρες καταλαβαίνουμε όλοι, ότι οι παρέες, οι έξοδοι είναι αυξημένοι, οπότε να υπενθυμίσω ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Έχουμε θρηνήσει νέους ανθρώπους, έχουν κλείσει σπίτι…

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν περισσεύει κανένας από αυτόν τον τόπο, από αυτή την χώρα. Και πρέπει να επιστρέφουμε πάντα στους αγαπημένους μας μετά από κάθε έξοδο. Το αλκοόλ, η ταχύτητα, οι επικίνδυνες προσπεράσεις και γενικά οι επικίνδυνοι ελιγμοί, η οποιαδήποτε αταξία μπορεί να προκαλέσει ένα σοβαρό τροχαίο έγκλημα στο δρόμο. Και βέβαια η χρήση ζώνης και κράνους σώσουν ζωές».

Σε περίπτωση απουσίας από το σπίτι

Ο κ. Βουτυράκης αναφέρθηκε και στους πολίτες, οι οποίοι αυτές τις ημέρες σχεδιάζουν να φύγουν από τον χώρο διαμονής τους για να πραγματοποιήσουν κάποια εκδρομή και πρέπει να είναι προσεκτικοί. «Πρέπει να κλειδώνουν, να ασφαλίζουν καλά τα σπίτια και τις περιουσίες τους και -προς Θεού- δε χρειάζεται να κοινοποιούν στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πού βρίσκονται. Γιατί δυστυχώς πολλοί από εμάς κάνουμε τη ζωή των οποιοδήποτε επιτήδειων απατεώνων εύκολη με το να ανεβάζουμε story, φωτογραφίες από διάφορα σημεία της Ελλάδας ή του κόσμου που μπορεί να βρισκόμαστε αυτές τις ημέρες και έτσι βρίσκουν ευκαιρία να εισβάλουν στα σπίτια μας και να κλέβουν τις περιουσίες μας ή να κάνουν ζημιά. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, ό,τι κάνουμε, καλό θα είναι να το κρατάμε για τον εαυτό μας, φωτογραφίες στο αρχείο μας και μετά να τα επιδεικνύουμε στους φίλους μας, δε χρειάζεται σε παρόντα χρόνο να τα ανεβάζουμε στο διαδίκτυο και να τα χρησιμοποιούν οι όποιοι επιτήδειοι».

Ευχές

Ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας ευχήθηκε σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές. «Να έχουν όλοι υγεία, χαρές, ευτυχία, ασφάλεια σωματική, οδική, ασφάλεια στις περιουσίες τους. Καλά Χριστούγεννα και Καλό Νέο Έτος», κατέληξε.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ