Ενισχυμένο, εμπλουτισμένο και διευρυμένο κατά μία επιπλέον ημέρα – φορέας ενός ισχυρού αντιπολεμικού μηνύματος ειρήνης – επιστρέφει στο Δήμο Αγίου Νικολάου το «4ήμερο Λόγου και Τέχνης 2025», που είχε καθιερωθεί από τη δεκαετία του 1980 ως κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός, δημιουργίας, προβολής της πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής, δημιουργίας και εξωστρέφειας του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Για τη φετινή διοργάνωση, η οποία αναβιώνει ύστερα από 10 χρόνια απουσίας, έδωσε σήμερα, στο Δημαρχείο Αγίου Νικολάου, συνέντευξη τύπου η οργανωτική επιτροπή, μαζί τον Δήμαρχο Μανώλη Μενεγάκη και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Γεωργία Πολυχρονάκη.

Το 4ήμερο (11-14 Δεκεμβρίου) είναι αφιερωμένο στα 80 χρόνια από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και ως περιεχόμενό του έχει: Την Ιστορική Μαρτυρία. Μαρτυρίες. Μνήμη. Το Διαρκή Αγώνα του Ανθρώπου για την Επαναθεμελίωση ου Κόσμου με τη Δύναμη του Λόγου και της Τέχνης.

Στη συνέντευξη, μίλησαν για ο στίγμα που θέλει να αφήσει η φετινή διοργάνωση, ο Δήμαρχος Μαν. Μενεγάκης, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Γεωργία Πολυχρονάκη, τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής, Οδυσσέας Σγουρός, Μαρία Κωστάκη και Μαν. Θραψανιώτης. Δείτε στα βίντεο που ακολουθούν τις τοποθετήσεις τους.

Ο Άγιος Νικόλαος θα αποτελέσει σημείο συνάντησης ανθρώπων των Γραμμάτων, των Τεχνών και της ευρύτερης διανόησης, ακαδημαϊκών, καθώς και εκπροσώπων μαρτυρικών πόλεων και χωριών, που θα ανασύρουν μνήμες και θα φωτίσουν μαρτυρίες της ζοφερής εκείνης περιόδου του πολέμου, εκπέμποντας παράλληλα το μήνυμα του διαρκούς ανθρώπινου αγώνα για την επαναθεμελίωση του κόσμου με “όχημα” τη δύναμη του λόγου και της τέχνης.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ