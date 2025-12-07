Σε αδιαμφισβήτητη «ατμομηχανή» και στυλοβάτη του ελληνικού τουρισμού εξελίσσεται η Κρήτη. Κέρδισε φέτος το μεγάλο στοίχημα που ταλάνιζε για δεκαετίες τον κλάδο την ουσιαστική επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, με την καθιέρωση του Οκτωβρίου ως μήνα της σεζόν που αποδίδει τα μέγιστα και όχι ως τελευταίο.

Τα επίσημα στοιχεία του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ (INSETE Intelligence) για τον φετινό Οκτώβριο είναι αποκαλυπτικά και επιβεβαιώνουν ότι το νησί μας όχι απλώς διατήρησε τη δυναμική του, αλλά κατέγραψε εντυπωσιακές επιδόσεις, κινούμενο σε εντελώς αντίθετη τροχιά από άλλους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς που είδαν τις αφίξεις τους να συρρικνώνονται.

«Απογείωση» 10,5% κόντρα στο ρεύμα

Η συνολική εικόνα για την Κρήτη τον Οκτώβριο του 2025 είναι εξαιρετικά θετική και στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας για την ανθεκτικότητα του τοπικού προϊόντος. Συγκεκριμένα, το νησί υποδέχθηκε μέσα σε ένα μήνα 599.856 διεθνείς επισκέπτες αποκλειστικά μέσω αεροπορικών αφίξεων. Το νούμερο αυτό συνιστά διψήφια αύξηση της τάξεως του +10,5% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024, όταν οι αφίξεις είχαν διαμορφωθεί στις 543.044.

Η επίδοση αυτή αποκτά χαρακτηριστικά θριάμβου αν συγκριθεί με τη γενικότερη εικόνα της νησιωτικής Ελλάδας. Είναι χαρακτηριστικό πως, ενώ η Κρήτη «έτρεχε» με +10,5%, οι Κυκλάδες για τον ίδιο μήνα σημείωσαν βουτιά της τάξεως του -18,0%, με τις αφίξεις να πέφτουν στις 67.534 από 82.315 πέρυσι. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει ότι η Κρήτη διαθέτει το απαιτούμενο βάθος υποδομών και την ποιότητα υπηρεσιών για να προσελκύει μαζικό τουρισμό ακόμα και στην καρδιά του φθινοπώρου.

Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου σήκωσε για άλλη μια φορά το μεγαλύτερο βάρος, λειτουργώντας ως η κύρια πύλη εισόδου για το νησί. Τον Οκτώβριο του 2025, το αεροδρόμιο κατέγραψε 449.590 διεθνείς αφίξεις. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024, όπου είχαμε 404.709 αφίξεις, η αύξηση αγγίζει το εντυπωσιακό +11,1%.

Η δυναμική του Ηρακλείου, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στους ξένους επισκέπτες. Η κίνηση εσωτερικού κινήθηκε επίσης σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, με 75.698 επιβάτες να προσγειώνονται στο αεροδρόμιο της πόλης τον Οκτώβριο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην τόνωση της εμπορικής κίνησης της πόλης. Μάλιστα, συνολικά στην Κρήτη οι αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού για τον Οκτώβριο ανήλθαν σε 117.618, σημειώνοντας αύξηση +3,5% σε σχέση με πέρυσι.

Χανιά: Σταθερά ανοδικά

Εξίσου θετικά είναι τα μηνύματα που έρχονται και από τη δυτική Κρήτη, επιβεβαιώνοντας την ισόρροπη ανάπτυξη του νησιού. Το αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» των Χανίων κινήθηκε με αξιοσημείωτους ρυθμούς ανάπτυξης. Οι διεθνείς αφίξεις για τον Οκτώβριο έφτασαν τις 150.266, σημειώνοντας άνοδο +8,6% σε σχέση με τις 138.335 αφίξεις του περσινού Οκτωβρίου.

Στο κομμάτι του εσωτερικού τουρισμού, τα Χανιά υποδέχθηκαν 41.920 επιβάτες τον Οκτώβριο, διατηρώντας τη σύνδεση του νομού με την υπόλοιπη Ελλάδα ζωντανή και μετά το πέρας της «υψηλής» σεζόν.

Η μεγάλη εικόνα του 2025

Κοιτάζοντας τη συνολική εικόνα του δεκαμήνου (Ιανουάριος-Οκτώβριος 2025), γίνεται αντιληπτό ότι η φετινή χρονιά αποτελεί ορόσημο. Η Κρήτη έχει ήδη ξεπεράσει τα 5,5 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες. Συγκεκριμένα, οι διεθνείς αφίξεις έφτασαν τα 5.585.017, σημειώνοντας συνολική αύξηση +5,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Παράλληλα, εξαιρετική πορεία καταγράφει και ο εσωτερικός τουρισμός στο δεκάμηνο. Οι αφίξεις εσωτερικού στην Κρήτη έφτασαν το 1.198.335, παρουσιάζοντας αύξηση +9,9% σε σχέση με το 2024, αποδεικνύοντας ότι το νησί παραμένει κορυφαία επιλογή και για τους Έλληνες ταξιδιώτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η φετινή χρονιά δεν ήταν απλώς καλή, αλλά έθεσε τις βάσεις για μια νέα εποχή στον κρητικό τουρισμό, όπου ο Οκτώβριος λογίζεται πλέον ως μήνας κανονικής τουριστικής δραστηριότητας και όχι ως μήνας «κατεβάσματος ρολών» για τους μισούς και «απρόσμενα καλός» για τους υπόλοιπους.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ