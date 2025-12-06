Την υποβολή των αιτήσεων με τους αντίστοιχους φακέλους για την απόκτηση Γαλάζιων Σημαιών αποφάσισε το Δ.Σ. της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας (ΔΑΕΑΝ) να υποβάλει και για το 2026, όπου θα συμπεριλάβει μία επιπλέον, για την παραλία του «Μπούφου», στο Σίσι. Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά στην ΑΝΑΤΟΛΗ στη συνεδρίαση ζήτησε να παραστεί και του επετράπη στη συζήτηση του συγκεκριμένου, μόνο, θέματος και ο Πρόεδρος της Τ. Κοινότητας Καλού Χωριού Κων. Τζαγκουρνής, ο οποίος έθεσε το θέμα της επανάκτησης της Γαλάζιας Σημαίας για το Βούλισμα η οποία, ως γνωστόν υπεστάλη τον Απρίλιο του 2024, ύστερα από σχετική καταγγελία… αγνώστων στον κεντρικό διαχειριστή του Προγράμματος των Γαλάζιων Σημαιών, για ρύπανση της παραλίας από «μικροπλαστικά»…

Ο κ. Τζαγκουρνής δήλωσε ότι είναι άδικο μια τέτοια παραλία να μην έχει Γαλάζια Σημαία και επέμεινε ότι η ΔΑΕΑΝ θα πρέπει να συμπεριλάβει στις αιτήσεις που θα καταθέσει και αίτηση για τη Γαλάζια Σημαία του Βουλίσματος, που ως γνωστόν, είναι από τις πλέον δημοφιλείς παραλίες του Δήμου Αγίου Νικολάου. Την απώλεια της Γαλάζιας Σημαίας, που συνιστά έγκυρη πιστοποίηση ποιότητας και καλής πρακτικής διαχείρισης για κάθε παραλία, φέρει βαρέως η τοπική κοινωνία του Καλού Χωριού.

«Δυστυχώς δεν μπορούμε να την συμπεριλάβουμε» απάντησε ο Πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ Γιώργος Αστρουλάκης. Μπρος στην επιμονή του κ. Τζαγκουρνή ο οποίος επικαλέστηκε τα αρνητικά αποτελέσματα στις δειγματοληπτικές αναλύσεις και από την παραλία του Βουλίσματος, που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης, ο κ. Αστρουλάκης ζήτησε από τον πρόεδρο του Καλού Χωριού να αποστείλει στη ΔΑΕΑΝ έγγραφο στο οποίο ως πρόεδρος θα αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη, εφόσον ανακτηθεί το 2026 η Γαλάζια Σημαία και σε πιθανή επόμενη καταγγελία και έλεγχο αφαιρεθεί και πλέον χαθεί οριστικά η Γαλάζια Σημαία για τη συγκεκριμένη παραλία. Ζήτησε το Τοπικό Συμβούλιο με απόφασή του να αναλάβει το σχετικό ρίσκο, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Δυστυχώς, όπως διευκρινίστηκε, το σημείο δειγματοληψίας θαλασσινού νερού είναι ένα στον κόλπο του Βουλίσματος, άρα δεν μπορεί να υποβληθεί αίτηση για κάποια από τα διπλανά κολπάκια «Χαβάη» κλπ. Και εξ άλλου, τα αποτελέσματα της ανάλυσης του νερού αφορούν την ανίχνευση ύπαρξης μικροβιακού φορτίου και όχι πλαστικών..

Η παρουσία πλαστικών δημιουργείται στον Κόλπο του Βουλίσματος όχι από ανθρώπινη αβλεψία ή υπαιτιότητα λόγω κάποιας δραστηριότητας που αναπτύσσεται στην περιοχή, ώστε με τη διακοπή της δραστηριότητας αυτής να πάψει να εκδηλώνεται και το φαινόμενο. Τα πλαστικά παρασύρονται από θαλάσσια ρεύματα από το ανοιχτό πέλαγος και καταλήγουν στους μυχούς του Κόλπου Μεραμβέλου, στο Ιστρον και στην Παχειά Αμμο, όπου είναι οξύ το πρόβλημα.

Στη συζήτηση που αναπτύχθηκε, επισημάνθηκε ότι οι κινήσεις που θα γίνουν σχετικά με το θέμα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές, το πρόβλημα της παρουσίας πλαστικών είναι διαρκές και, ανάλογα με τον καιρό, το διαπιστώνουν κάθε σεζόν όσοι κολυμπούν στην περιοχή. Η αντιμετώπισή του διερευνάται σε συνεργασία με τον Διευθυντή Ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτιας & Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτoυ Yπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ δρα Νίκο Καμπάνη στο πλαίσιο συνεργασίας του Δήμου με το εργαστήριο για την προστασία των ακτών και για το σύνθετο πρόβλημα της θαλάσσιας και παράκτιας ρύπανσης με πλαστικά. Κατά καιρούς έχουν εφαρμοστεί και από τη ΔΑΕΑΝ πρακτικές περισυλλογής των εμφανών, μεγάλου μεγέθους πλαστικών από την επιφάνεια της θάλασσας, αλλά λύση απαλλαγής από τα μικροσκοπικά κονιορτοποιημένα πλαστικά που καταλήγουν στην ακτή, δεν έχει βρεθεί.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΑΝ Αλεξ. Σκύβαλος στην παρέμβασή του επεσήμανε ότι υπάρχει στενή επικοινωνία με τον εθνικό διαχειριστή του προγράμματος των Γαλάζιων Σημαιών – την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης – όπου εξετάζονται τρόποι αντιμετώπισης του ζητήματος, με στόχο να μην απωλεστεί οριστικά η δυνατότητα συμμετοχής της παραλίας του Βουλίσματος στο πρόγραμμα των Γαλάζιων Σημαιών. Τονίστηκε ότι θα πρέπει να γίνουν προσεκτικά μελετημένες κινήσεις και όχι βιαστικές, για την διαφύλαξη της ταυτότητας του τοπικού τουριστικού προϊόντος. Εξ άλλου, η στέρηση της παραλίας από τη Γαλάζια Σημαία τα δύο αυτά χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, δεν φαίνεται να επηρέασε τη δημοφιλία της, αλλά και είχε συνεχή άνοδο επισκεψιμότητας…

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ