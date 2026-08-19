Την Κυριακή 22 Αυγούστου στις 22:00 στο Δημοτικό Σχολείο Μύθων θα πραγματοποιηθεί ένα παραδοσιακό κρητικό γλέντι με τον Στέφανο Σκουλικάρη και τον Κυριάκο Καραλάκη.
Είσοδος 10 ευρώ με μεζεδάκια
Την Κυριακή 22 Αυγούστου στις 22:00 στο Δημοτικό Σχολείο Μύθων θα πραγματοποιηθεί ένα παραδοσιακό κρητικό γλέντι με τον Στέφανο Σκουλικάρη και τον Κυριάκο Καραλάκη.
Είσοδος 10 ευρώ με μεζεδάκια
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
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