Την Κυριακή 22 Αυγούστου στις 22:00 στο Δημοτικό Σχολείο Μύθων θα πραγματοποιηθεί ένα παραδοσιακό κρητικό γλέντι με τον Στέφανο Σκουλικάρη και τον Κυριάκο Καραλάκη.

Είσοδος 10 ευρώ με μεζεδάκια