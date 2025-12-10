Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζει πλέον ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης, με τους κτηνοτρόφους του νησιού να συνεχίζουν τις αντιδράσεις τους. Δηλώνουν αποφασισμένοι να φτάσουν στα άκρα, εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους για την επιβίωση του κλάδου.

Αγροτοκτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο αλλά και το Λασίθι, ένωσαν τις φωνές τους ζητώντας άμεσες λύσεις στα ζητήματα των επιδοτήσεων, της ανακατανομής των βοσκοτόπων και του δυσβάσταχτου κόστους παραγωγής. Η ατμόσφαιρα μυρίζει «μπαρούτι», καθώς ο αγροτικός κόσμος αισθάνεται εμπαιγμό από την κεντρική διοίκηση, ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πληρωμές που ουσιαστικά «κουτσουρεύτηκαν» ή χάθηκαν.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο λόγος του Προέδρου των Κτηνοτρόφων Λασιθίου, Κώστα Δεμέτζου. Εκπροσωπώντας τους παραγωγούς του νομού μας, ο κ. Δεμέτζος αντέστρεψε τα πυρά περί παρανομίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «η μόνη εγκληματική οργάνωση είναι η κυβέρνηση». Ο ίδιος έθεσε το δίλημμα με απόλυτο τρόπο, στέλνοντας μήνυμα στην Αθήνα: «Τα ψέματα τελείωσαν. Ή πληρώνουν ή φεύγουν από την κυβέρνηση».

Τον παραλογισμό του συστήματος κατανομής ανέδειξε και ο περιφερειακός σύμβουλος της μειοψηφίας Βασίλης Σμπώκος, καταγγέλλοντας ότι του χρεώθηκαν αιφνιδιαστικά βοσκότοποι στη… Μονεμβασιά, γεγονός που αποδεικνύει την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η νησιωτικότητα και η κρητική κτηνοτροφία.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ