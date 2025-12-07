Για πρώτη χρονιά, ύστερα από αρκετά χρόνια, ολόκληρη η παραλία του Αλμυρού παραχωρείται στη διαχείριση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου, με απευθείας παραχώρηση από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, προφανώς, ως συνέπεια εφαρμογής των ψηφιακών εργαλείων ελέγχου, περί εκμετάλλευσης των παραλιών.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά στην ΑΝΑΤΟΛΗ η ΔΑΕΑΝ είχε το δικαίωμα να ζητήσει την απευθείας παραχώρηση διαχείρισης τριών παραλιών και επέλεξε τον Αλμυρό, το Βούλισμα και την παραλία του Σχίσματος Ελούντας. Μετά από την εξέλιξη αυτή, αποβάλλονται οι δύο ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες διεκδικούσαν κάθε χρόνο και τους παραχωρείτο ένα τμήμα στη νότια πλευρά, που γειτνίαζε με το ποτάμι και άλλο τμήμα στη βόρεια πλευρά όπου τοποθετούσαν ξαπλώστρες και ομπρέλες, ανταγωνιζόμενοι τη δημοτική εταιρεία η οποία τοποθετούσε δικές της ξαπλώστρες και ομπρέλες στο κεντρικό κομμάτι, επωμιζόμενη συνολικά τη δαπάνη ναυαγοσωστικής κάλυψης της παραλίας.

Εκτιμάται ότι στη μεταβολή στο καθεστώς εκμετάλλευσης της παραλίας του Αλμυρού συνέβαλε και η εφαρμογή του «MyCoast» μέσω της οποίας οι πολίτες και κάθε έχων έννομο συμφέρον, μπορεί να ελέγχει αν στις παραλίες, στις οποίες βρίσκονται, τηρείται η νομιμότητα των όρων παραχώρησης και να υποβάλλουν σχετική καταγγελία σε περιπτώσεις υπέρβασης των παραχωρήσεων ή αυθαίρετης κατάληψης.

Το «MyCoast» συμβάλλει στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης όλων των πολιτών στις ακτές, στην ενίσχυση της διαφάνειας στην παραχώρηση των αιγιαλών, καθώς και στην οργανωμένη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Συγχρόνως, έχει και θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, την ευθύνη για την οποία επωμίζεται πλέον εξ ολοκλήρου η ΔΑΕΑΝ, σε μια παραλία που γειτνιάζει ή μάλλον αποτελεί κομμάτι ενός πολύ σημαντικού – του μόνου – υδροβιότοπου του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Η καντίνα

Ενδιαφέρον επίσης αποτελεί η είδηση ότι η Δημοτική ΑΕ έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες σύνταξης φακέλου για τη νομιμοποίηση του κτίσματος που είχε κατασκευαστεί πριν από αρκετά χρόνια και είχε λειτουργήσει για λίγο ως καντίνα της δημοτικής τουριστικής επιχείρησης και η οποία διεκόπη γιατί δεν είχε νόμιμη άδεια δόμησης. Εκτοτε μισθώνεται χώρος για εγκατάσταση κινητής ιδιωτικής καντίνας στην παραλία του Αλμυρού. Πιθανόν να μην επαρκέσει ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών νομιμοποίησης της σταθερής καντίνας μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι, οπότε και θα συνεχίσει η λειτουργία της κινητής καντίνας. Με τη νομιμοποίηση του κτίσματος της σταθερής καντίνας, πιθανότατα θα σταματήσει η μίσθωση κινητής και θα μισθώνεται η σταθερή.

Εξ άλλου, οι παραλίες Αμμος και Κιτροπλατεία παραμένουν στη διαχείριση της ΔΑΕΑΝ, διότι υπάγονται στη χερσαία ζώνη λιμένα και παραχωρούνται με συγκεκριμένους όρους στη διαχείριση της, με σύμβαση παραχώρησης από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο στη δημοτική Α.Ε.

Η καντίνα στο Μπούφο

Εξ άλλου, μετά την κατεδάφιση και απομάκρυνση των αυθαιρέτων κατασκευών από την ακτή του Μπούφου (στο Σίσι), την εξασφάλιση της άδειας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου και τη λήξη της δικαστικής διαμάχης υπέρ της δημοτικής εταιρείας με τον πρώην εκμεταλλευτή του χώρου, η ΔΑΕΑΝ προχωρεί στην διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση του νομιμοποιημένου κτίσματος 50 τ.μ. στην ίδια παραλία, «για τη λειτουργία επιχείρησης μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος και επιχείρησης αναψυχής». Ετήσιο μίσθωμα (τιμή εκκίνησης) ορίστηκε 35.000 ευρώ ετησίως για 3 χρόνια (με δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον 3 χρόνια).

Η ΔΑΕΑΝ είχε εκμεταλλευτεί την παραλία τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια τοποθετώντας ομπρέλες και ξαπλώστρες. Με την εκμίσθωση της καντίνας από ιδιώτη, ο επιχειρηματίας που θα πλειοδοτήσει και θα αναλάβει τη λειτουργία της καντίνας, θα μπορεί να κάνει αίτηση στην Κτηματική Υπηρεσία για να του παραχωρηθεί, ως όμορου, και την απευθείας ανάθεση της εκμετάλλευσης της παραλίας.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ