Σε μία περίοδο όπου ο παγκόσμιος τουριστικός χάρτης επανασχεδιάζεται και οι απαιτήσεις των ταξιδιωτών μεταβάλλονται ραγδαία, η Περιφέρεια Κρήτης επιλέγει την εξωστρέφεια και τη στόχευση σε αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στο πλαίσιο αυτό, η παρουσία του νησιού μας στο «Greek Luxury Tourism & Gastronomy Workshop», που πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ αποτέλεσε μια ουσιαστική κίνηση στρατηγικής σημασίας για την προσέλκυση επισκεπτών από τη Σαουδική Αραβία.

Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια της αποστολής είναι αποκαλυπτικά για τη δυναμική που αναπτύσσεται στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση στον εξερχόμενο τουρισμό, με τους αριθμούς να μιλούν από μόνοι τους: Το 2025, οι Σαουδάραβες ταξιδιώτες πραγματοποίησαν περίπου 11,6 εκατομμύρια διεθνή ταξίδια, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 17% σε σύγκριση με το 2023.

Αυτό όμως που ενδιαφέρει άμεσα την τουριστική βιομηχανία της Κρήτης – και ειδικά τις υποδομές πολυτελείας που διαθέτει το νησί μας – είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των επισκεπτών. Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αγγίζει το εντυπωσιακό ποσό των 4.800 δολαρίων (USD), γεγονός που κατατάσσει τους Σαουδάραβες στους πλέον επιθυμητούς επισκέπτες παγκοσμίως. Επιπλέον, το 72% αυτών επιλέγει διαμονή αποκλειστικά σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων.

Ένα ακόμη στοιχείο που ταιριάζει απόλυτα με το τουριστικό μοντέλο της Κρήτης είναι η δομή των ταξιδιών τους. Ο μέσος αριθμός ατόμων ανά ταξίδι είναι 3,8, επιβεβαιώνοντας την κουλτούρα των οικογενειακών διακοπών, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό φτάνει τις 9,7 διανυκτερεύσεις. Πρόκειται, δηλαδή, για επισκέπτες που έρχονται οικογενειακώς, μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και ξοδεύουν σημαντικά ποσά για ποιοτικές υπηρεσίες.

Στο Workshop του Ριάντ, η αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Κρήτης είχε την ευκαιρία να αναδείξει ακριβώς αυτά τα πλεονεκτήματα του νησιού. Μέσα από στοχευμένες B2B συναντήσεις με ταξιδιωτικά γραφεία της Σαουδικής Αραβίας, παρουσιάστηκε το πλήρες πακέτο της κρητικής φιλοξενίας: από τις εμπειρίες ευεξίας και τις γαστρονομικές παραδόσεις, μέχρι τις premium υποδομές που μπορούν να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού της Π.Ε. Λασιθίου, Μαρία Λαβδάκη και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουρισμού της Π.Ε. Ρεθύμνου, Μανόλης Μαρκαντωνάκης. Η αντιπροσωπεία είχε επίσης σημαντική συνομιλία με την Πρέσβειρα της Ελλάδος στο Ριάντ, κ. Αικατερίνη Βαρβαρήγου, επιβεβαιώνοντας τη θεσμική στήριξη σε αυτή την προσπάθεια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποτίμηση της επίσκεψης από τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, κ. Κώτσογλου, ο οποίος μετέφερε μια εικόνα που ανατρέπει τα στερεότυπα. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Στη Σαουδική Αραβία, λίγο πολύ κανείς περιμένει να “δει” μια συνεχώς ανερχόμενη – emerging – αγορά, μεγάλα projects σε πλήρη συνάφεια και ένα θεοκρατικό καθεστώς με ίσως κάποιες τάσεις ευελιξίας τον τελευταίο καιρό. Εκείνο που δεν περιμέναμε και μας κατάπληξε ήταν η “φιλοξενία από την καρδιά”, κάτι που ας μη γελιόμαστε το θεωρούμε δικό μας πλεονέκτημα και δεν είχαμε κάτι τέτοιο ή σε τέτοιο βαθμό στον Αραβικό κόσμο».

Ο κ. Κώτσογλου στάθηκε ιδιαίτερα στην πελατοκεντρική προσέγγιση και τον προσανατολισμό στην εμπειρία που συνάντησε, στοιχεία που δείχνουν πως ο ανταγωνισμός σε επίπεδο υπηρεσιών είναι υψηλός. Ωστόσο, έστειλε και ένα σαφές μήνυμα για την ανάγκη συντονισμού των δυνάμεων του νησιού: «Αγαπάνε πολύ τους Έλληνες οι Σαουδάραβες, αλλά η προβολή εκεί θέλει μεγαλύτερο συντονισμό, πρέπει να πάμε όλοι μαζί, ξενοδόχοι, πράκτορες και η Περιφέρεια για να αποκτήσουμε την αναγνωρισιμότητα που θέλουμε και τότε θα έρθουν εκτός την αναγνώριση και τα αποτελέσματα».

Η παρουσία της Κρήτης στο Ριάντ αποτελεί το πρώτο βήμα μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Το στοίχημα πλέον είναι η συνέπεια και η συλλογική προσπάθεια, ώστε η αγάπη των Σαουδαράβων για την Ελλάδα να μεταφραστεί σε αφίξεις υψηλού επιπέδου στο νησί μας. Όπως τόνισε και ο Αντιπεριφερειάρχης, η αποστολή συνεχίζεται με στόχο την «Κρήτη, Παντού».

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ