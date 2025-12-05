Στις 6 Δεκεμβρίου 2025 ημέρα εορτασμού του πολιούχου και προστάτη της πόλης Αγίου Νικολάου, ο Δήμος θα πραγματοποιήσει μια ανοιχτή Χριστουγεννιάτικη γιορτή στη Λίμνη για την Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.

Στο εορταστικό πρόγραμμα ξεχωρίζει η συναυλία με τους Παναγιώτη Πετράκη και Τζίνα Φωτεινοπούλου με τίτλο «Εκείνος Εκείνη & τα Χριστούγεννα».

Στην εκδήλωση συμμετέχουν επίσης η Δημοτική Φιλαρμονική Αγίου Νικολάου, η Δημοτική χορωδία, Σχολές χορού (Alegria, Dance Project, Little feet) και ανιματέρ, δημιουργώντας μια ζεστή και φωτεινή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Ο χαρισματικός ερμηνευτής Παναγιώτης Πετράκης και η λαμπερή καλλιτέχνιδα Τζίνα Φωτεινοπούλου παρουσιάζουν μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη συναυλία γεμάτη swing, jazz και αγαπημένες γιορτινές μελωδίες. Με την ενέργεια και τη σκηνική τους χημεία, παρασύρουν το κοινό σε μια βραδιά γεμάτη ζωντάνια, λάμψη και γιορτινή διάθεση. Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο εξαιρετικός συνθέτης και πιανίστας Ανδρέας Μπουτσικάκης, συνοδευόμενος από μια πενταμελή ορχήστρα που χαρίζει ρυθμό και ατμόσφαιρα.