Το πρόγραμμα του Τετραήμερου Λόγου και Τέχνης

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 [Παρασκευή, 7.00 μ.μ.]

Δημοτικό Κινηματοθέατρο RΕΧ – Άγιος Νικόλαος

1η ΗΜΕΡΑ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ, Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, Η ΜΝΗΜΗ

Α. ΟΜΙΛΙΕΣ-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ, Ιστορικός-ερευνητής Ε.Ι.Ε. Το ουτοπικό στοιχείο της Αντίστασης: Θησαυρός χωρίς όνομα;

ΣΑΜΠΙΧΑ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ-Σύλλογος Γυναικών Δροσερού Ξάνθης: Η εξόντωση των Ρομά από τους ναζί και ο διαχρονικός αγώνας για τα δικαιώματά τους.

ΜΥΡΩΝ ΞΥΔΑΚΗΣ, Ιστορικός: Η πνευματική Αντίσταση κατά την Κατοχή και οι οραματισμοί για το μέλλον

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ, Δήμαρχος Διστόμου Βοιωτίας, Αντιπρόεδρος δικτύου μαρτυρικών πόλεων και χωριών Ελλάδας 1941-45 / Ελληνικά Ολοκαυτώματα: Η Μνήμη και η διεκδίκηση.

Απονομή τιμητικής πλακέτας και τιμητικών διπλωμάτων στο Δίκτυο Μαρτυρικών τόπων και τους Δημάρχους Διστόμου, Βιάννου, Ανωγείων, Κανδάνου από τον Δήμαρχο Αγ. Νικολάου Κρήτης κ. Εμμανουήλ Γ. Μενεγάκη

Β. ΣΥΝΑΥΛΙΑ Μαρίας Φαραντούρη

Μαρία Κωστάκη, φιλόλογος: Συμβολή στη διατήρηση της μνήμης,I.Καμπανέλλης και Μ. Θεοδωράκης

ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ: «Η μπαλάντα του Μαουτχάουζεν», Κύκλος τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 [Σάββατο, 7.00 μμ)

Δημοτικό ΚινηματοΘέατρο RΕΧ

2η ΗΜΕΡΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ, ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Α. ΟΜΙΛΙΕΣ-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ, Συγγραφέας-δημοσιογράφος: Κι όμως, υπήρξε ποίηση μετά το Άουσβιτς. Ο ρόλος της λογοτεχνίας στην απόδοση των γεγονότων

Κράββα Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ανθρωπολογίας της Κατανάλωσης, Δ.Π.Θ. Δύσκολες μνήμες: ηχηρές μαρτυρίες και αφανείς στρατοπεδικές ιστορίες

Έλενα Χουζούρη, Συγγραφέας-δημοσιογράφος: Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης:

Ιστορία-Μνήμη-Λογοτεχνία

Μαρία Κωστάκη φιλόλογος: Λογοτεχνικές αναφορές στο Ιαπωνικό τραύμα του πυρηνικού ολέθρου.

Χαιρετισμός του εκπροσώπου της Ιαπωνικής Πρεσβείας της Αθήνας

Απονομή Τιμητικής πλακέτας από τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου κ. Εμμανουήλ Γ. Μενεγάκη στον εκπρόσωπο της Πρεσβείας

Β. ΘΕΑΤΡΙΚΟ

«ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΧΙΡΟΣΙΜΑ», ΕΘΟΑΝ

H Eρασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αγίου Νικολάου Κρήτης παρουσιάζει σε θεατρικό αναλόγιο το συγκλονιστικό λογοτεχνικό έργο της Εντίτα Μόρρις (1959). Επιλογή κειμένου-αποσπασμάτων: Κωστάκη Μαρία

Διαβάζουν τα μέλη: Μάντζου Αντιγόνη, Μασσάρου Ελίνα, Μαυροειδή Βίκυ, Παπαδάκης Κωστής, Παπαδόπουλος Παύλος

Θεατρική επιμέλεια: Γωνιωτάκη Φωτεινή

Επιμέλεια Βίντεο: Παπαδάκης Κωστής

Μουσική επιμέλεια: Ευαγγελινάκης Χρήστος

Κατασκευές αντικειμένων σκηνικού: Καροφυλλάκη Αντιγόνη

14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 [Κυριακή, 7.00 μμ.]

Δημοτικό Κινηματοθέατρο RΕΧ – ΄Αγιος Νικόλαος

3η ΜΕΡΑ: ΤΕΧΝΕΣ & ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ

Α. ΟΜΙΛΙΕΣ-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Οδυσσέας Ν. Σγουρός, Aρχιτέκτονας ΕΜΠ: Οι τέχνες και ο πόλεμος την εποχή της νεωτερικότητας.

Ηρακλής Παπαϊωάννου (MOMus/ΜΦΘ/Μουσείο φωτ. Θεσ.): Η φωτογραφία ως ιστορικό τεκμήριο: παλιά διδάγματα-νέες προκλήσεις.

Ασσαέλ Ανδρέας, Ηλεκτρ. Μηχανικός: Τα Κάτεργα του θανάτου. Το έγκλημα της Καρυάς.

Άρτεμις Αλκαλάη, Εικαστικός: Πορτρέτα Ελλήνων Εβραίων επιζώντων του Ολοκαυτώματος

Β.ΤΑΙΝΙΑ: Ο γιός του Σαούλ

Προλογίζει ο Παναγιώτης Παναγόπουλος, Μέλος της Ευρωπ. Ακαδημίας Κινηματογράφου, Χειρονομίες ανθρωπιάς στον τόπο του απάνθρωπου

Ο γιός του Σαούλ (Saul fia) του Λάζλο Νέμες (Ουγγαρία, 2015/Xρυσός Φοίνικας Φεστ. Καννών): Oι μηχανισμοί εξόντωσης των στρατοπέδων θανάτου των ναζί στο Άουσβιτς και ο αγώνας ενός Sonderkommando για την υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.