Στις κλινικές του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αντιμετωπίζουν καθημερινές δυσκολίες και επιτελώντας το σημαντικό έργο τους, έχουν αυξανόμενες σταδιακά ανάγκες. Η ΑΝΑΤΟΛΗ έχει ήδη με δημοσιεύματά της παρουσιάσει το έργο που γίνεται στην Οφθαλμολογική και την ΩΡΛ Κλινική, στο Μικροβιολογικό αλλά και σε άλλα τμήματα του Νοσοκομείου.

Ο Καρδιολόγος κ. Ιωάννης Ανδριώτης και εκπρόσωποι από το Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου αναφέρθηκαν σε μια δωρεά που προσέφερε ο Σύλλογος Φίλων στην Καρδιολογική Κλινική. Πρόκειται για πέντε διαχωριστικά παραβάν που διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα των ασθενών κατά την διάρκεια της νοσηλείας, προσφέρουν καλύτερες και πιο αξιοπρεπεις συνθήκες βοηθώντας τους ασθενείς να αισθάνονται περισσότερο άνετα και προστατευμένα.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων κ. Δημήτρης Κουνενάκης, ο κ. Δημήτρης Μετοχιανάκης, ο κ. Γιώργος Βάρδας και ο κ. Νικόλαος Χατζηδάκης.

Στελέχωση και λειτουργία

Ο κ. Ανδριώτης εξήγησε ότι αυτή την στιγμή η Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου λειτουργεί καλά. Από τις θέσεις που υπάρχουν στον Οργανισμό δεν έχει πληρωθεί μια. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι πέντε καρδιολόγοι, ενώ είναι τέσσερις. Σχολίασε βέβαια ότι για 70.000 κόσμο που καλούνται να υποστηρίξουν οι τέσσερις καρδιολόγοι είναι πολύ λίγοι. Πρόσθεσε ότι δεν έχουν ειδικευόμενους, έχουν μονάχα μία ειδικευόμενη και ότι είναι σημαντικό να γίνει προκήρυξη για την θέση του πέμπτου καρδιολόγου, έτσι ώστε να είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα.

Ο μοναδικός εφημερεύων!

Επεσήμανε και πρέπει να σημειωθεί ότι καλούνται να αντιμετωπίσουν περιστατικά από όλο τον Νομό Λασιθίου. Την ημέρα της συνάντησης ο κ. Ανδριώτης ήταν ο μοναδικός εφημερεύων καρδιολόγος σε όλο το Νομό Λασιθίου, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι καλείται να είναι σε ετοιμότητα για να διαχειριστεί περιστατικά από 70.000 κόσμο. Συμπλήρωσε ότι παλαιότερα τα πράγματα δεν ήταν έτσι καθώς το Νοσοκομείο Ιεράπετρας και το Νοσοκομείο Σητείας απάλυναν λίγο το πρόβλημα τους κάτι το οποίο αυτή την στιγμή δεν συμβαίνει. Σχολίασε χαρακτηριστικά: «Δεν γνωρίζω εάν η Ιεράπετρα θα λειτουργήσει σαν καρδιολογική κλινική και αν θα λειτουργήσει, δεν θα είναι καρδιολογική κλινική». Η Σητεία έχει δύο καρδιολόγους που δεν μπορούν να καλύψουν όλο τον μήνα. Αλλά και ότι εκεί οι συνάδελφοί του κάνουν 7-8 εφημερίες. Όμως οι 15 ημέρες είναι κενές.

Υπερφορτωμένες εφημερίες

Για τις εφημερίες στο Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου είπε ότι καλύπτονται από όλους, αναφέροντας ότι τα πράγματα δεν είναι ρόδινα και υπάρχουν συνάδελφοί του που κάνουν π.χ. 9 εφημερίες. Για να καλυφθούν οι εφημερίες του μήνα, τόνισε ότι θα πρέπει να κάνουν υπέρβαση του Νομικού Πλαισίου που υπάρχει στην Ελλάδα που αναφέρει ότι οι εφημερίες είναι 7, ενώ αντίστοιχα το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει 4 εφημερίες.

Επεσήμανε ότι υπάρχουν ελλείψεις και σε ανθρώπινο δυναμικό, ενώ σε μεγαλύτερο βαθμό οι ελλείψεις είναι υλικοτεχνικές.

Μεταφορές ασθενών

Για το εάν υπάρχουν ασθενείς που θα μεταφερθούν σε κάποιο γειτονικό Νομό για να εξυπηρετηθούν υπογράμμισε ότι προσπαθούν να κάνουν δευτεροβάθμια Ιατρική. Ανέφερε ότι δεν έχουν αιμοδυναμικό εργαστήριο, κάτι το οποίο χαρακτήρισε ως λογικό. Εάν προκύψει περιστατικό με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου ή μια αστάθεια, για την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών θα πρέπει να μεταφερθούν στο τριτοβάθμιο Νοσοκομείο (Πανεπιστημιακό), για να κάνουν άμεσα στεφανιογραφία. Εξήγησε δηλαδή ότι μεταφορές των ασθενών γίνονται, αλλά σε επιλεγμένες περιπτώσεις.

Τα περιστατικά

O κ. Ανδριώτης ενημέρωσε ότι τα περιστατικά που καλούνται να αντιμετωπίσουν στην καρδιολογική κλινική είναι πάρα πολλά. Πρόσφατα κλήθηκαν να διαχειριστούν μια περικαρδιακή συλλογή σε ένα νεαρό άτομο όπου μαζί με τον κ. Μανουσάκη έκαναν περικαρδιοκέντηση, έβαλαν δηλαδή ένα καλώδιο μέσα στην καρδιά και τράβηξαν υγρό αλλιώς ο ασθενής κινδύνευε. Τελικά το υγρό αυτό απεδείχθη ότι ήταν καρκίνος.

Ανησυχία

Διατύπωσε την σκέψη του ότι μετά την ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ από τον Άγιο Νικόλαο έως το Ηράκλειο, το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, θα γίνει κέντρο Υγείας, κάτι το οποίο ευχήθηκε να μην συμβεί.

Εξήγησε ότι η μόνη μορφή πίεσης που μπορούμε να ασκήσουμε οι πολίτες είναι μέσα από την ψήφο μας.

Ανάσα βοήθειας

Μέσα στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν τα νοσοκομεία μας και η δημόσια υγεία, είναι ελπιδοφόρο ότι υπάρχουν ακόμη συμπολίτες μας που πιστεύουν στη δημόσια και δωρεάν υγεία και θέλουν να ενισχύσουν όσο μπορούν τα νοσοκομεία. Χωρίς την βοήθεια αυτών, αλλά και του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου τα πράγματα και οι καθημερινές συνθήκες μέσα στο Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, θα ήταν πολύ δυσμενείς.

Η δωρεά

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείο μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ στάθηκε στο σπουδαίο και σημαντικό έργο που επιτελεί η καρδιολογική κλινική του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Στη συνέχεια, εξήγησε ότι με κάποια από τα χρήματα που διέθετε ο Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου κατάφεραν να καλύψουν αυτή την ανάγκη της καρδιολογικής κλινικής και να αγοράσουν ορισμένα διαχωριστικά παραβάν, τα οποία ήδη έχουν δοθεί στην κλινική για να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών. Εξήγησε ότι οι παρεμβάσεις όσο μικρές ή μεγάλες και αν είναι παραμένουν σημαντικές και διευκολύνουν τόσο τους ασθενείς, όσο και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Στήριξη

Υπογράμμισε ότι ακόμη και αυτή η πράξη δε μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την εθελοντική συνεισφορά του κόσμου. Ανέδειξε τη σημασία της αλληλεγγύης, στοιχείο που χαρακτήρισε καθοριστικό για το έργο του Συλλόγου Φίλων. Ολοκληρώνοντας, θέλησε μέσα από την εφημερίδα μας, να παρακινήσει τον κόσμο να βοηθήσει όποτε και όσο μπορεί και να στηρίξει το νοσοκομείο μέσα από το Σύλλογο Φίλων.

Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν για το Νοσοκομείο, μπορούν να απευθύνονται στα μέλη του ΔΣ, Δημήτριο Μετοχιανάκη (6997179066), Γεώργιο Βάρδα (6977218476), Καίτη Κοζύρη (6974430770), Γεώργιο Αρακαδάκη (6932383884), Δέσποινα Καρνιαδάκη (6977500420), Νικόλαο Χατζηδάκη (6973793440) και στον ίδιο (6977278164).

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ