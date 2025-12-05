H τουριστική εκπαίδευση ήταν το κεντρικό θέμα συζήτησης το οποίο έθεσε στο τραπέζι της συζήτησης, στη συνάντηση που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΟΔΙΞ) με την Υφυπουργό Τουρισμού Άννα Καραμανλή, στην Αθήνα. Οι διευθυντές των ξενοδοχείων τόνισαν την ανάγκη άμεσης διασύνδεσης της Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες των ξενοδοχειακών μονάδων, ως επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου, που ως γνωστόν αντιμετωπίζει δραματικό πρόβλημα εξεύρεσης επαρκούς και εκπαιδευμένου προσωπικού για να λειτουργήσει κάθε τουριστική περίοδο, τα τελευταία χρόνια.

«Η Τουριστική Εκπαίδευση δεν είναι τεχνικό ζήτημα, είναι στρατηγική επένδυση για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Η μείωση των σπουδών της ΑΣΤΕΚ στα τρία από τα τέσσερα χρόνια θέτει σοβαρά ερωτήματα για την ποιότητα και το κύρος ενός θεσμού που έχει διαχρονικά τροφοδοτήσει την αγορά με ικανά στελέχη. Στόχος μας δεν είναι η αντιπαράθεση, αλλά η διασφάλιση ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να εκπαιδεύει υψηλού επιπέδου επαγγελματίες φιλοξενίας. Η ΠΟΔΙΞ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ και της τουριστικής εκπαίδευσης συνολικά, γιατί απ’ αυτό εξαρτάται η ποιότητα του τουριστικού μας προϊόντος και η ανταγωνιστικότητα της χώρας μας», επισημαίνει, μεταξύ άλλων, στην επιστολή που επέδωσε η διοίκηση της Ομοσπονδίας στην υφυπουργό.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΔΙΞ Γιώργος Πελεκανάκης μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ για τη συνάντηση με την υφυπουργό – αρμόδια για την Τουριστική Εκπαίδευση – επισημαίνοντας ότι η συνάντηση αυτή ζητήθηκε ειδικά μετά την απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού, να μειώσει τη διάρκεια των σπουδών της ΑΣΤΕΚ, από 4 σε 3 χρόνια… «Παραδώσαμε στην υφυπουργό επιστολή διαμαρτυρίας για την υποβάθμιση της Σχολής, για την οποία εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία και απογοήτευσή μας, για την απόφαση που προβλέπει τη μετατροπή της φοίτησης στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης από 4ετή σε 3ετή», δήλωσε ο κ. Πελεκανάκης.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις μεταπτυχιακές σπουδές των αποφοίτων των ΑΣΤΕ Κρήτης και Ρόδου και το αυτόματο δικαίωμα σε όποιους το επιθυμούν, να εγγραφούν στο 4ο έτος πανεπιστημιακής σχολής για να φοιτήσουν ένα επιπλέον έτος και να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών.

Η υφυπουργός υποστήριξε ότι η νέα απόφαση επιστροφής στην 3ετή φοίτηση της ΑΣΤΕ επιτρέπει αυτή τη διαδικασία, χωρίς να δώσει επιπλέον μαθήματα!

Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε το υπουργείο δεν το έχει επικοινωνήσει σωστά, απάντησε ο κ. Πελεκανάκης στην υφυπουργό, γιατί ως τώρα εκείνο που συνέβαινε ήταν το πανεπιστήμιο που επέλεγε ο απόφοιτος της ΑΣΤΕ να εγγραφεί, να του ζητάει να δώσει πρόσθετες «εισιτήριες» εξετάσεις σε 7-8 μαθήματα, οπότε καθίστατο σχεδόν απαγορευτικό! Η κ. Καραμανλή απάντησε ότι «δεν είναι έτσι όπως νομίζουμε» και απομένει να αποδειχτεί, τόνισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, επισημαίνοντας ότι και η υπουργός συμφώνησε ότι κάθε πανεπιστήμιο θέτει το ίδιο τους όρους και κανόνες υπό τους οποίους δέχεται εισαγωγή φοιτητών στις τάξεις του… Η υφυπουργός μάλιστα, προκειμένου να υποβαθμίσει το θέμα, υποστήριξε ότι μέχρι σήμερα, μόνο τρεις απόφοιτοι της ΑΣΤΕΚ και της ΑΣΤΕΡ έχουν κάνει αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές…

«Εμείς κρατούμε τις επιφυλάξεις μας για το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει το σύστημα», τόνισε ο κ. Πελεκανάκης.

Κτιριακό και οικοτροφείο

Το Δ.Σ. της ΠΟΔΙΞ έθεσε στην υφυπουργό το ζήτημα της λειτουργικής στέγασης της ΑΣΤΕΚ, της οποίας τα προβλήματα έγιναν λεπτομερώς γνωστά και στην υφυπουργό κατά την επίσκεψή της στη σχολή. Ο κ. Πελεκανάκης τόνισε ότι είναι ανάγκη και στις δύο ΑΣΤΕ να επαναλειτουργήσει το οικοτροφείο, δηλαδή οι σπουδαστές να εκπαιδεύονται και να διαμένουν υπό την ίδια στέγη, γεγονός που επιλύσει το ζήτημα της διαμονής αλλά και της πιο αποτελεσματικής εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι η ΑΣΤΕΑΝ ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1994 ως Οικοτροφείο, στεγαζόμενη στο ξενοδοχείο «Elounda Marmin» και καταργήθηκε μετά τη μεταφορά της στο δημοτικό κτίριο, στον Αγιο Νικόλαο. Εξ άλλου τη σημασία και αξία λειτουργίας της ως Οικοτροφείο, εξήραν όλοι οι απόφοιτοι των τριών πρώτων σειρών που είχαν αυτή την εμπειρία και την οποία μοιράστηκαν με τους νέους σπουδαστές και το κοινό, που παρέστησαν στην εκδήλωση του εορτασμού των 30 ετών λειτουργίας της Σχολής στον τόπο μας.

Δυστυχώς, όπως είπε ο κ. Πελεκανάκης, η υποβάθμιση της Τουριστικής Εκπαίδευσης ξεκίνησε από το 2013 όταν με κυβερνητική απόφαση καταργήθηκαν τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα που απαιτούνταν μέχρι τότε για να γίνει κάποιος διευθυντής ξενοδοχείου. Μέχρι τότε, ο τίτλος σπουδών από τουριστική σχολή ήταν αναγκαία προϋπόθεση και κατατίθετο στον ΕΟΤ μαζί με βεβαίωση του ξενοδοχείου όπου διορίζονταν κάποιος ως διευθυντής.

Η απάντηση της υφυπουργού στο αίτημα αυτό, όπως είπε ο κ. Πελεκανάκης, ήταν ότι αυτό δεν είναι εφικτό γιατί το υπουργείο Τουρισμού δε διαθέτει τα αναγκαία κονδύλια για κάτι τέτοιο, συνδέοντας το ζήτημα με την εφαρμογή των «Μνημονίων»…

Περί επιμήκυνσης

Το Δ.Σ. της ΠΟΔΙΞ έθεσε επίσης στην υφυπουργό το πρόβλημα που δημιουργεί η ρύθμιση για το χρόνο εργασίας των εργαζόμενων στα ξενοδοχεία προκειμένου να διασφαλίσουν την εγγραφή τους στο Ταμείο Ανεργίας, κάθε σεζόν. Όποιος εργαστεί και εγγράψει πάνω από 200 ένσημα, αποκλείεται από την ένταξή του στο Ταμείο Ανεργίας με αποτέλεσμα το γεγονός αυτό να αποκλείει τα ξενοδοχεία από την προοπτική λειτουργίας τους στο πλαίσιο επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, μέχρι τέλος Νοεμβρίου τουλάχιστον, αφού κανένας ξενοδοχοϋπάλληλος δεν θέλει να εργαστεί παραπάνω και να χάσει το σχετικό επίδομα. Ζήτησαν, λοιπόν, νομοθετική ρύθμιση του θέματος και η υφυπουργός υποσχέθηκε να το προωθήσει στο Υπουργείο Εργασίας.

Η κ. Καραμανλή, αναγνώρισε τον καθοριστικό ρόλο της ΠΟΔΙΞ στην ανάδειξη των αναγκών του κλάδου και συμφώνησε ότι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών περνά μέσα από την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Υπογράμμισε δε ότι η συνεργασία με την ΠΟΔΙΞ είναι κλειδί, καθώς εκπροσωπεί τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της φιλοξενίας και ότι μαζί θα εργαστούν για να γίνει η τουριστική εκπαίδευση πιο σύγχρονη και να προσφερθεί στον κλάδο το ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό που δικαιούται.

Ο κ. Γιώργος Πελεκανάκης, επισήμανε ότι ο ελληνικός τουρισμός πρωταγωνιστεί, αλλά για να διατηρηθεί η κορυφή απαιτούνται άρτια εκπαιδευμένα στελέχη. Τόνισε ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι ένα εργαλείο που ανταποκρίνεται στις εξελίξεις της τεχνολογίας, της βιωσιμότητας και της υψηλής φιλοξενίας, δηλώνοντας την ετοιμότητα της Ομοσπονδίας να συνεισφέρει ενεργά στον επανασχεδιασμό.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ