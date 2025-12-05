Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κρήτης συζητά με δύο μεγάλους τουρ οπερέιτορς της Ευρώπης –TUI και JET2 – για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου του 2026 κατά δύο μήνες, δηλαδή το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Πρόκειται να ένα εγχείρημα που, αν μη τι άλλο, αποτελεί και ένδειξη ότι κάτι πάει να κινηθεί στην Κρήτη, για να τη βγάλει από την ταύτιση που έχει λάβει διεθνώς, ως ένας κυρίως καλοκαιρινός τουριστικός προορισμός. Τόπο, που μαζί με τη θάλασσα, τον ήλιο και την παραλία πουλάει και τα πολλά άλλα που διαθέτει, χωρίς να έχει καταφέρει ως σήμερα, εκείνα τα πλούσια στοιχεία, να λειτουργήσουν ελκυστικά στον ξένο ταξιδιώτη για να συμβάλουν να ξεφύγει από τον 6μηνο αποκλεισμό και μακρύ επιχειρηματικό λήθαργο της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας που διαθέτει – τον Τουρισμό.

Με αφορμή τη συζήτηση που έγινε μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου και του Εμπορικού και του Συλλόγου Εστίασης και Διασκέδασης και την παρακίνηση από πλευράς της δημοτικής αρχής να παραμείνουν ανοιχτά όσο το δυνατόν περισσότερα καταστήματα την περίοδο των Εορτών η ΑΝΑΤΟΛΗ επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδόχων Λασιθίου Γιάννη Προκοπάκη. Στη σχετική ερώτηση, αν θα παραμείνουν ανοιχτά κάποια επιπλέον ξενοδοχεία, πέραν εκείνων που σταθερά λειτουργούν στον Αγιο Νικόλαο και τη χειμερινή περίοδο, η απάντηση ήταν αρνητική.

Ζητούν στοιχεία

Το ζήτημα είναι ότι η TUI και η JET-2 έχουν ζητήσει από το Σύνδεσμο Ξενοδόχων Κρήτης να τους γνωστοποιήσει το «πλάνο» των δράσεων, εκδηλώσεων και επισκέψιμων χώρων που θα παραμείνουν ανοιχτοί το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου του 2026, ώστε να εξετάσουν από δικής τους πλευράς, αν μπορούν να επεκτείνουν για το δίμηνο αυτό τις κρατήσεις.

Είναι η πρώτη φορά που η πρωτοβουλία αυτή για επιμήκυνση έστω και για λίγο της τουριστικής περιόδου στην Κρήτη, εκδηλώνεται από πλευράς των τουρ οπερέιτορς και αυτό έχει την αξία του ως γεγονός, είπε ο κ. Προκοπάκης.

Όπως εξήγησε ο κ. Προκοπάκης επιλέγεται η επιμήκυνση να γίνει αφού έχει ξεκινήσει η λειτουργία των ξενοδοχείων ώστε η επιμήκυνση να ακολουθήσει «φυσιολογικά» σε συνεχή «ροή» την τουριστική σεζόν, αντί να επιλεγεί η πιο πρώιμη έναρξη λειτουργίας, δηλαδή από το Μάρτιο, που οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ανοίξουν και φροντίσουν τις κλειστές μονάδες, να προσλάβουν προσωπικό, να ξεκινήσουν να λειτουργούν κλπ.

Πιλοτικό εγχείρημα

Το εγχείρημα αυτό, που θα έχει σε ένα βαθμό πιλοτικό χαρακτήρα, θα επιχειρηθεί με επιπλέον πτήσεις τσάρτερ που σκοπεύουν να βάλουν οι δύο τουριστικοί οργανισμοί στοχεύοντας πρωτίστως την αξιοποίηση της περιοχής Ηρακλείου, δεδομένου ότι για το δίμηνο της επιμήκυνσης τα ξενοδοχεία θα κληθούν να δώσουν προσφορές ώστε να καταστήσουν το προϊόν ελκυστικό στους εν δυνάμει πελάτες. Αρα θα πρέπει οι ξενοδόχοι να εξετάσουν αν μπορούν να παραμείνουν ανοιχτοί και πόσο σε χαμηλότερες τιμές μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες στις ξενοδοχειακές μονάδες τους.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων θα συζητήσει με το Υπουργείο Τουρισμού κατά πόσον μπορεί να συνεισφέρει στην προσπάθεια αυτή επιδοτώντας τις επιπλέον πτήσεις.

Δεν υπάρχει εγγύηση!

Εγγύηση, πάντως, από τους τουρ οπερέιτορς, για το πού θα κινηθούν οι πληρότητες των ξενοδοχείων, που θα τολμήσουν να παραμείνουν ανοιχτά το επιπλέον δίμηνο, δεν μπορεί να δώσει κανείς, εξήγησε ο κ. Προκοπάκης. «Ολο αυτό για να το επιχειρήσεις, έχει ένα κόστος… Θα δρομολογηθούν κάποιες επιπλέον πτήσεις και θα δουν πως εξελίσσεται και ανάλογα θα προσαρμόζουν το πρόγραμμα. Ο προορισμός της Κρήτης ως χειμερινός θα είναι καινούριο προϊόν στην τουριστική αγορά, γι’ αυτό και δεν μπορεί κανένας να μιλήσει με ασφάλεια για την ανταπόκριση που θα βρει στο κοινό. Το ενδιαφέρον αυτή τη φορά είναι ότι το ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από την πλευρά των τουρ οπερέιτορς και αυτό έχει ιδιαίτερη αξία που εμείς πρέπει να αξιοποιήσουμε», είπε ο κ. Προκοπάκης.

Σίγουρα, στο ενδιαφέρον αυτό που εκδηλώνεται από τους τουρ οπερέιτορς και στην απόφασή τους να εισάγουν ένα «χειμερινό», κρητικό τουριστικό προϊόν στην αγορά, έχει παίξει μεγάλο ρόλο το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, η λειτουργία του οποίου τοποθετείται τον Φεβρουάριο του 2027…

Αλλά εκείνο που θα κρίνει σε πρώτη φάση την επιτυχία του εγχειρήματος είναι ο σχεδιασμός των δράσεων/εκδηλώσεων και γενικά η προσφορά εναλλακτικών επιλογών για να περάσουν το χρόνο τους οι επισκέπτες την περίοδο αυτή, που το μπάνιο στη θάλασσα και η ηλιοθεραπεία στην παραλία δεν θα είναι η πρώτη επιλογή τους ή δεν είναι και καθόλου. Αυτό, σε συνδυασμό με τις προσφορές δελεαστικών τιμών που θα κάνουν τα ξενοδοχεία για την περίοδο αυτή, η προβολή και προώθηση από πλευράς των τουρ οπερέιτορς και η απόφαση για επιδότηση από το κράτος μας των τσάρτερ του διμήνου αυτού, θα κρίνουν το αποτέλεσμα, τόνισε ο κ. Προκοπάκης.

Στο σχέδιο αυτό καλούνται να συμμετέχουν όλοι οι νομοί και δήμοι της Κρήτης. Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Λασιθίου έχει ήδη κάνει μια πρώτη συζήτηση, εκδηλώνοντας σχετικό ενδιαφέρον, γι’ αυτό και του ζητήθηκε να προσκομίσει τι έχει να προσφέρει ο Δήμος Αγίου Νικολάου για εκείνο το δίμηνο, στο πλαίσιο του προγραμματισμού. Καλό θα ήταν με πρωτοβουλία του Δήμου να γίνει μια ευρεία σύσκεψη με συμμετοχή των καταστηματαρχών (εμπόρων και εστίασης), τους ξεναγούς, υπουργείο Πολιτισμού, Μητρόπολη, τα ημερόπλοια, ταξί, λεωφορεία κλπ. για να ενημερωθούν και να δηλώσουν ενδιαφέρον.

Αναφερόμενος στο πώς πιστεύει ότι θα μπορέσει να εξελιχθεί το εγχείρημα αυτό στην πρώτη αυτή χρονιά, ο κ. Προκοπάκης εξήγησε ότι υποθέτει ότι μέσα στο καλοκαίρι οι ξενοδόχοι θα αρχίσουν να βγάζουν προσφορές για την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου. Προοδευτικά θα διαφανεί πως εξελίσσονται οι κρατήσεις της περιόδου εκείνης. Αν προχωρούν με ικανοποιητικό ρυθμό και πλήθος, αυτό θα επικοινωνηθεί στο Δήμο και τους τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις και θα αποφασίσουν ποιοι είναι διατεθειμένοι να πάρουν και το σχετικό ρίσκο, γιατί αν ξεκινήσει να λειτουργεί αυτό θα έχει και συνέχεια, τόνισε.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ