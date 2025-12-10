Τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή δωμάτων και στεγών Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεγάλης Παναγίας Νεάπολης Λασιθίου», υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται και υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, αφορά σε αναγκαίες εργασίες για την προστασία, τη στεγάνωση και τη στατική επάρκεια των δωμάτων και της στέγης του ιστορικού Ιερού Ναού.

Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε παρουσία του Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου Γερασίμου, καθώς και του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη.

Κατά τη διαδικασία της υπογραφής με τον ανάδοχο του έργου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης επεσήμανε τη σημασία της διαφύλαξης των θρησκευτικών μνημείων του νησιού, τονίζοντας πως η Περιφέρεια Κρήτης στέκεται αρωγός στις ανάγκες της τοπικής εκκλησίας και της κοινωνίας του Λασιθίου. Από την πλευρά του, ο Μητροπολίτης Γεράσιμος ευχαρίστησε την Περιφέρεια για την άμεση ανταπόκριση και τη δρομολόγηση των εργασιών που θα θωρακίσουν τον Μητροπολιτικό Ναό.

Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Περιφέρεια Κρήτης – Π.Ε. Λασιθίου, ενώ η επίβλεψη θα διενεργηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.